La ley de puestos de difícil cobertura de PP y Vox pone un "broche" de unanimidad a la undécima legislatura

Las Cortes aprobaron hoy por unanimidad la proposición de ley, promovida por PP y Vox, para garantizar la cobertura de los puestos sanitarios de difícil cobertura en Castilla y León. El acuerdo de todos los grupos y partidos en torno a esta norma fue el “broche” que se puso al último pleno de esta undécima legislatura que finaliza dotando a la Comunidad de un marco de incentivos para asegurar la provisión de profesionales.

La norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y por tanto en 2026, fue registrada por los grupo Popular y Vox en mayo de 2024, dos meses antes de romper su pacto de gobierno a raíz del reparto de menores migrantes no acompañados. Hace un año, pese a estar ya distanciados, unieron sus votos en la toma en consideración y, después, han mantenido la unidad durante su tramitación hasta su aprobación final.

Aportaciones

El texto llegó a esta última sesión antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones sin enmiendas vivas de los socialistas, que las transaccionaron con los proponentes -PP y Vox- durante la ponencia. Además, UPL, Soria YA y Por Ávila mantuvieron sus aportaciones, pese a ser rechazadas, y Francisco Igea, del Grupo Mixto, las retiró tras transaccionarse una en el último momento.

En la presentación de la norma, el ‘popular’ José María Sánchez destacó que da una respuesta “serena”, “responsable” y “profundamente humana” a una realidad que señaló “no admite demora”. “Castilla y León vuelve a situarse en la vanguardia normativa”, dijo el procurador sobre una ley “moderna”, “realista” y vinculada al territorio, para que cada ciudadano, viva donde vida, tenga acceso a la atención sanitaria.

Fidelización de profesionales

Para ello, señaló que la norma recoge un marco “estable” de incentivos para la “atracción” y “fidelización” de profesionales. El objetivo final, dijo, no son los incentivos, ni los profesionales, sino el paciente, que señaló son el “vértice” de la norma. También se refirió al pacto por la sanidad planteado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque a su juicio esta materia no debe ser “terreno de confrontación partidista”.

En nombre de Vox, Rebeca Arroyo aseguró que era un “gran día” para la sanidad y preguntó dónde estaba la “pinza” de su partido con el PSOE y acusó a los ‘populares’ de votar en contra de sus iniciativas en un 74 por ciento de las ocasiones. Además, destacó que a partir de ahora se cubrirán los puestos “donde nadie quiere ir”. A su juicio, ofrece a los profesionales incentivos “adecuados y potentes” para que se decidan a ocupar los puestos de difícil cobertura, ya sea a través de medidas económicas, pero también con otras vinculadas a la carretera profesional o el concurso de traslados.