Investigan un vídeo en redes sociales en el que un varón encañona a otro en León capital
"Vecinos de León me pasan este video donde un morito encañona a un vecino en el barrio de la Asunción mientras otro lo graba entre risas...", asegura el mensaje publicado
Europa Press
La Policía ha abierto una investigación tras la publicación de un vídeo en redes sociales en el que un varón encañona a otro con una pistola (real o simulada) en el barrio de La Asunción de León capital.
Las imágenes han sido publicadas en la red social X y en ellas un varón apunta a otro desde la esquina de la calle Caroute con Mariano Andrés, para posteriormente acercarse con el arma a su cabeza.
En el post publicado también en TikTok, el vídeo se publica bajo el mensaje: 'Vecinos de León me pasan este video donde un morito encañona a un vecino en el barrio de la Asunción mientras otro lo graba entre risas...'.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, la investigación está abierta con el fin de esclarecer los hechos.
