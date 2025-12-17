Investigan un vídeo en redes sociales en el que un varón encañona a otro en León capital.

La Policía ha abierto una investigación tras la publicación de un vídeo en redes sociales en el que un varón encañona a otro con una pistola (real o simulada) en el barrio de La Asunción de León capital.

Las imágenes han sido publicadas en la red social X y en ellas un varón apunta a otro desde la esquina de la calle Caroute con Mariano Andrés, para posteriormente acercarse con el arma a su cabeza.

En el post publicado también en TikTok, el vídeo se publica bajo el mensaje: 'Vecinos de León me pasan este video donde un morito encañona a un vecino en el barrio de la Asunción mientras otro lo graba entre risas...'.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, la investigación está abierta con el fin de esclarecer los hechos.