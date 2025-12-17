Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igea dice adiós a las Cortes de Castilla y León

El procurador del Grupo Mixto ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y su grupo parlamentario, definiéndolo como "el mejor de la legislatura"

Igea se despide de Luis Tudanca en el Pleno de las Cortes.

Igea se despide de Luis Tudanca en el Pleno de las Cortes. / M. Chacón - Ical

Europa Press

Valladolid

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se ha despedido este miércoles de las Cortes de Castilla y León con una intervención en la que ha reivindicado que los "verdaderos jefes" de los parlamentarios son los ciudadanos. "Estamos a su servicio", ha relatado.

Igea ha agradecido especialmente a ujieres, personal de cafetería, letrados y resto de trabajadores de la Cámara autonómica su "infinita paciencia" con procuradores "más difíciles de llevar unos que otros".

En su último turno de palabra ante él para defender sus enmiendas a la Ley de Puestos de Difícil Cobertura, Igea ha tenido palabras de gratitud para su familia, su mujer y sus hijos, a quienes ha alabado su "inmensa paciencia" ante las exigencias de la política.

Igea ha concluido con una mención especial a su grupo parlamentario, al que ha señalado como "grupo arcoíris". "El mejor grupo parlamentario de todos, el más cohesionado de la legislatura", ha zanjado.

