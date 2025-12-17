Igea dice adiós a las Cortes de Castilla y León
El procurador del Grupo Mixto ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y su grupo parlamentario, definiéndolo como "el mejor de la legislatura"
Europa Press
El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se ha despedido este miércoles de las Cortes de Castilla y León con una intervención en la que ha reivindicado que los "verdaderos jefes" de los parlamentarios son los ciudadanos. "Estamos a su servicio", ha relatado.
Igea ha agradecido especialmente a ujieres, personal de cafetería, letrados y resto de trabajadores de la Cámara autonómica su "infinita paciencia" con procuradores "más difíciles de llevar unos que otros".
En su último turno de palabra ante él para defender sus enmiendas a la Ley de Puestos de Difícil Cobertura, Igea ha tenido palabras de gratitud para su familia, su mujer y sus hijos, a quienes ha alabado su "inmensa paciencia" ante las exigencias de la política.
Igea ha concluido con una mención especial a su grupo parlamentario, al que ha señalado como "grupo arcoíris". "El mejor grupo parlamentario de todos, el más cohesionado de la legislatura", ha zanjado.
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
- Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- Dos ciudades de Castilla y León, entre las más felices de España ¿Cuáles son?
- El zamorano Carlos Fernández, el primer procurador gitano, se une a la 'Sinfonía de los Adioses' en las Cortes regionales
- El Fin de Año Universitario espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca