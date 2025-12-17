Y van dos: Esta vez un fallo técnico obliga a suspender de nuevo la última sesión de la legislatura

Un fallo técnico ha obligado hoy a suspender, por segunda vez, el pleno de las Cortes, el último de la undécima legislatura, según comunicó a las 11.30 horas el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ya que explicó la caída de internet impedía grabar el desarrollo de la sesión parlamentaria, algo que debe realizarse de forma obligatoria.

La interrupción se produjo durante el debate de la segunda proposición no de ley del Grupo Socialista sobre servicios sociales que debía haber defendido la procuradora Isabel Gonzalo, que tuvo que abandonar el pleno por una indisposición. En su lugar tomó la palabra la portavoz, Patricia Gómez, para presentar la iniciativa.

A continuación, cuando los representantes de los grupos tomaron la palabra el sistema de las Cortes comenzó a fallar, produciéndose interrupciones en la señal que retransmite el parlamento. El presidente de las Cortes explicó que no podía continuar el pleno porque la norma obliga a grabar las sesiones. Además, los miembros de la Mesa tampoco podían controlar los tiempos de intervención.

Esta situación llevó al presidente de las Cortes a tomar la decisión de suspender el pleno hasta que se pudiera restablecer el sistema, algo que todavía no se ha producido.