Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en SanabriaBanco malo en ZamoraDespedida de Ana Sánchez en las CortesLotería de Navidad 2025 en Zamora
instagramlinkedin

Pleno en las Cortes de Castilla y León

Y van dos: Esta vez un fallo técnico obliga a suspender de nuevo la última sesión de la legislatura

El presidente de las Cortes detiene la sesión porque la caída de internet impide grabar el desarrollo del pleno

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, junto a la zamorana Ana Sánchez, en la sesión de hoy.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, junto a la zamorana Ana Sánchez, en la sesión de hoy. / M. Chacón - Ical

Ical

Valladolid

Un fallo técnico ha obligado hoy a suspender, por segunda vez, el pleno de las Cortes, el último de la undécima legislatura, según comunicó a las 11.30 horas el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ya que explicó la caída de internet impedía grabar el desarrollo de la sesión parlamentaria, algo que debe realizarse de forma obligatoria.

La interrupción se produjo durante el debate de la segunda proposición no de ley del Grupo Socialista sobre servicios sociales que debía haber defendido la procuradora Isabel Gonzalo, que tuvo que abandonar el pleno por una indisposición. En su lugar tomó la palabra la portavoz, Patricia Gómez, para presentar la iniciativa.

A continuación, cuando los representantes de los grupos tomaron la palabra el sistema de las Cortes comenzó a fallar, produciéndose interrupciones en la señal que retransmite el parlamento. El presidente de las Cortes explicó que no podía continuar el pleno porque la norma obliga a grabar las sesiones. Además, los miembros de la Mesa tampoco podían controlar los tiempos de intervención.

Noticias relacionadas y más

Esta situación llevó al presidente de las Cortes a tomar la decisión de suspender el pleno hasta que se pudiera restablecer el sistema, algo que todavía no se ha producido. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  2. Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
  3. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  4. Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
  5. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  6. Dos ciudades de Castilla y León, entre las más felices de España ¿Cuáles son?
  7. El Fin de Año Universitario espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca
  8. El zamorano Carlos Fernández, el primer procurador gitano, se une a la 'Sinfonía de los Adioses' en las Cortes regionales

Cañones, valles y una riqueza forestal única: así es el Parque Natural Montaña Palentina

Cañones, valles y una riqueza forestal única: así es el Parque Natural Montaña Palentina

Vox avisa al PP en Castilla y León: Las exigencias suben y pedirán fiscalizar gasto de atención a inmigrantes

Vox avisa al PP en Castilla y León: Las exigencias suben y pedirán fiscalizar gasto de atención a inmigrantes

Avanza en Libertad se ofrece a llenar el "vacío" entre partidos y ciudadanía y descarta presentarse a las elecciones de Castilla y León

Avanza en Libertad se ofrece a llenar el "vacío" entre partidos y ciudadanía y descarta presentarse a las elecciones de Castilla y León

Zamoranismo en estado puro: el "alma viriata" de la socialista Ana Sánchez en su despedida de las Cortes

Y van dos: Esta vez un fallo técnico obliga a suspender de nuevo la última sesión de la legislatura

Y van dos: Esta vez un fallo técnico obliga a suspender de nuevo la última sesión de la legislatura

Suspendida unos minutos la sesión en las Cortes regionales ante la indisposición de la procuradora socialista Isabel Gonzalo

Suspendida unos minutos la sesión en las Cortes regionales ante la indisposición de la procuradora socialista Isabel Gonzalo

El PP defiende que las nueve provincias caminan hacia la recuperación demográfica, unos datos "para aplaudir"

El PP defiende que las nueve provincias caminan hacia la recuperación demográfica, unos datos "para aplaudir"

Aemet prevé que las lluvias y las nevadas regresen a Castilla y León con la llegada del fin de semana

Aemet prevé que las lluvias y las nevadas regresen a Castilla y León con la llegada del fin de semana
Tracking Pixel Contents