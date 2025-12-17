Un fallecido en el choque entre un turismo y un furgón en Soria

Un hombre, del que todavía se desconocen los datos de filiación, falleció hoy a consecuencia de un choque frontal entre un furgón y un turismo en el kilómetro 10,100 de la carretera SO-20, dentro del término municipal de Soria. El suceso se registró sobre las 7.20 y las circunstancias del accidente se encuentran en fase de investigación.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del furgón ha resultado herido leve. La conductora del turismo sufrió heridas graves , por lo que tuvo que ser evacuada al hospital, y el copiloto del turismo, un varón, falleció. En este momento, todavía no ha sido posible su identificación y los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, ya que la excarcelación no ha finalizado debido al grado de atrapamiento.

La carretera SO-20 permanece con paso alternativo entre los kilómetros nueve y doce, mientras se desarrollan las labores de atención, aseguramiento y retirada de vehículos.