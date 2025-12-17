El exresponsable de Iberdrola Renovables en Castilla y León asegura que desde la Junta ni se recomendó ni se intervino en la elección de socios locales

El que fuera responsable de Iberdrola Renovables en Castilla y León entre 2002 y 2007, Ricardo Bravo, aseguró hoy en el juicio que se viene celebrando desde septiembre en la Audiencia Provincia de Valladolid por la denominada ‘trama eólica’, que desde la Junta ni se recomendó ni se intervino en la elección de los socios locales, ya que en todo momento fue una decisión interna de la compañía entre el más de centenar de empresa con las que se contacto previamente.

Ricardo Bravo, que solo contestó a preguntas de su abogado, reconoció que la presencia de socios locales era “recomendada y valorada” por la Junta, pero también era una especie de norma no escrita que se venía aplicando por todas las comunidades autónomas a las grandes empresas energéticas para el desarrollo de parques eólicos.

Además, Bravo, que admitió haber mantenido una relación de amistad con el exconsejero Tomás Villanueva años después de salir de Iberdrola, indicó que todos los acuerdos con los socios locales tenían una vocación de permanencia y no se contemplaba su salida una vez logradas las oportunas licencias. En este sentido, remarcó que tanto Industrias San Cayetano -los hermanos Esgueva Gutiérrez- como Andrés Martín de Paz, ambos acusados de delitos continuados de cohecho, podrían haber logrado unos mayores beneficios si hubieran permanecido en el negocio hasta la puesta en funcionamiento de los parques.

Sin imposiciones

Preguntado por su relación con el Grupo San Cayetano, explicó que la información relativa a los socios locales de Iberdrola era pública, transparente y conocida por la Junta en todo momento, a la vez que recalcó que en ningún momento “nos fue impuesto ningún socio local, ni nosotros buscamos tener influencia en la Junta a través de ellos”.

El exresponsable de Iberdrola Renovables en Castilla también remarcó que todos los contactos que se mantuvieron con socios locales fueron a iniciativa de la compañía, a la vez que reconoció que en esos años era habitual mantener una reunión anual con Tomás Villanueva para explicar al consejero la marcha de los proyectos y la inversión que la compañía tenía previsto realizar. Así, explicó que aunque trasladaron que el interés de Iberdrola entonces era promover 2.100 megavatios, de los 3.000 que tenía asignados Castilla y León por parte de Red Eléctrica de España, estas previsiones no se cumplieron, dado que en el año 2007 solo estaban desarrollándose 700 megavatios.

Con relación a las operaciones con San Cayetano y Andrés Martín de Paz indicó que se ajustaron a precios de mercado al aplicarse una fórmula estándar y argumentó que al interés de comprar de la compañía, por su salida a bolsa de Iberdrola Renovable, se juntaba los problemas de financiación que tenía los socios locales como consecuencia de la crisis bancaria.