Castilla y León: 35 nacimientos al día hasta el mes de octubre

Castilla y León sumó 10.560 nacimientos hasta octubre, que suponen 34,7 diarios y un 0,06 por ciento más que en los diez primeros meses del 2024, por debajo del 1,03 por ciento de repunte nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los nacimientos bajaron hasta setiembre en cuatro comunidades, con el -3,01 por ciento de Baleares como peor dato, además de en Ceuta y Melilla; con aumentos en el resto, lideradas por el 3,58 por ciento de Madrid.

En España nacieron hasta octubre 267.498 bebés, con ese repunte del 0,06 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.

Solo en octubre nacieron en Castilla y León 1.054 bebés, 29 menos, casi uno diario, que en el mismo mes del 2024; y también por debajo de los 1.116 de setiembre.

El dato también fue menor que los 1.078 de agosto y por debajo de los 1.170 de julio, según los datos del INE recogidos por EFE.

Aumentos en Burgos, Soria, Valladolid, León y Zamora

Por provincias, el acumulado de nacimientos hasta octubre subió en Burgos (4,12%), Soria (1,94%), Valladolid (0,30), Zamora (1,82) y el 0,28 por ciento en León, con caídas en el resto.

Salamanca anotó un descenso del 5,25 por ciento en los nacimientos hasta octubre respecto al mismo periodo del 2024, con un -0,08 en Ávila, -0,37 en Palencia y -2,11 en Segovia.

En dato absoluto, en Ávila se registraron 736 nacimientos en los diez primeros meses del año, en Burgos 1.750, en León 1.694, en Palencia 676; con 1.352 en Salamanca, 763 en Segovia, 409 en Soria, 2.560 en Valladolid y 617 en Zamora.

Un nacimiento con una madre menor de quince años

En cuanto a la edad de las madres, solo ha habido un nacimiento de una de menos de quince años en Castilla y León, con 202 entre 15 y 19.

El mayor número de nacimientos está en los grupos etarios de entre 30 y 34 y 35 a 39 con 3.363 y 3.285, respectivamente.

En mayores de 50 años hay nueve nacimientos y 114 entre los 45 a los 49 años