Avanza en Libertad se ofrece a llenar el "vacío" entre partidos y ciudadanía y descarta presentarse a las elecciones de Castilla y León
Javier Teira avanza que iniciarán contactos con las formaciones políticas para analizar sus programas, así como con colectivos y asociaciones
Ical
El presidente de Avanza en Libertad en Castilla y León, Javier Teira, aseguró hoy que su organización se ofrece a llenar el “vacío” y la “distancia” que existe entre los partidos políticos y los ciudadanos, pero aclaró que no concurrirán como formación política a las próximas elecciones autonómicas.
En los pasillos de las Cortes, Teira, procurador no adscrito, aprovechó el último pleno de esta undécima legislatura para informar del proyecto que desarrollará su organización, que comparte con la también procuradora Ana Rosa Hernando. De esta forma indicó que tratarán de actuar de enlace entre los partidos y los ciudadanos porque argumentó que en las calles les trasladan que no saben a quién votar, puesto que los partidos están “enredados” en sus luchas internas.
Ayudar a los ciudadanos
De esta forma, explicó que se van a poner inmediatamente en contacto con los partidos para analizar sus programas para ayudar a los ciudadanos a elegir en los próximos comicios. De forma simultánea también pretenden “pulsar la calle", a través de encuentros con colectivos y asociaciones, para elaborar informes, ya que señaló la Comunidad arrastra un “lastre” histórico en infraestructuras y otro financiero de 6.000 millones de euros para sus servicios públicos.
Además, el parlamentario por Salamanca aseguró que actuarán guiados por sus principios, los que le llevaron a formar parte de Vox en el pasado, y que recordó son la defensa de la vida, de la libertad, de la propiedad y del estado de derecho, así como la búsqueda la regeneración política.
Finalmente, Javier Teira explicó que ha votado bastantes iniciativas en las Cortes con el PP porque se ha mantenido fiel al pacto alcanzado en 2022 entre los ‘populares’ y Vox, su antiguo partido. De hecho, señaló que esta legislatura ha sido “desgraciadamente un fracaso”, lo que “pudo ser y no fue”, tras la ruptura del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas.
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas
- Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- Dos ciudades de Castilla y León, entre las más felices de España ¿Cuáles son?
- El Fin de Año Universitario espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca
- El zamorano Carlos Fernández, el primer procurador gitano, se une a la 'Sinfonía de los Adioses' en las Cortes regionales