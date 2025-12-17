Avanza en Libertad se ofrece a llenar el "vacío" entre partidos y ciudadanía y descarta presentarse a las elecciones de Castilla y León

El presidente de Avanza en Libertad en Castilla y León, Javier Teira, aseguró hoy que su organización se ofrece a llenar el “vacío” y la “distancia” que existe entre los partidos políticos y los ciudadanos, pero aclaró que no concurrirán como formación política a las próximas elecciones autonómicas.

En los pasillos de las Cortes, Teira, procurador no adscrito, aprovechó el último pleno de esta undécima legislatura para informar del proyecto que desarrollará su organización, que comparte con la también procuradora Ana Rosa Hernando. De esta forma indicó que tratarán de actuar de enlace entre los partidos y los ciudadanos porque argumentó que en las calles les trasladan que no saben a quién votar, puesto que los partidos están “enredados” en sus luchas internas.

Ayudar a los ciudadanos

De esta forma, explicó que se van a poner inmediatamente en contacto con los partidos para analizar sus programas para ayudar a los ciudadanos a elegir en los próximos comicios. De forma simultánea también pretenden “pulsar la calle", a través de encuentros con colectivos y asociaciones, para elaborar informes, ya que señaló la Comunidad arrastra un “lastre” histórico en infraestructuras y otro financiero de 6.000 millones de euros para sus servicios públicos.

Además, el parlamentario por Salamanca aseguró que actuarán guiados por sus principios, los que le llevaron a formar parte de Vox en el pasado, y que recordó son la defensa de la vida, de la libertad, de la propiedad y del estado de derecho, así como la búsqueda la regeneración política.

Finalmente, Javier Teira explicó que ha votado bastantes iniciativas en las Cortes con el PP porque se ha mantenido fiel al pacto alcanzado en 2022 entre los ‘populares’ y Vox, su antiguo partido. De hecho, señaló que esta legislatura ha sido “desgraciadamente un fracaso”, lo que “pudo ser y no fue”, tras la ruptura del acuerdo de gobierno entre las dos formaciones políticas.