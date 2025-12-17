Aemet prevé que las lluvias y las nevadas regresen a Castilla y León con la llegada del fin de semana

El crudo invierno sigue presente en Castilla y León, trayendo consigo fenómenos meteorológicos habituales de esta época del año como son las nieblas, la nieve y el frío. Después de varios momentos en los que Aemet tuvo que activar sus avisos para prevenir a la población, la situación parece estar en relativa calma, aunque eso no signifique que los castellano-leoneses tengan que lidiar en algún momento del día con estas inclemencias. Unos problemas que se verán acrecentados de cara al próximo fin de semana, con lluvias generalizadas en toda la Comunidad y posibilidad de nieve en cotas más bajas de lo habitual.

Previsión de temperaturas para los días 18 y 19 de diciembre / Aemet

Este miércoles ha comenzado con nieblas en puntos del centro de Castilla y León, aunque se espera una mejora de las condiciones durante la mañana. A lo largo de la jornada, no se espera ningún tipo de precipitación, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 10º C de León, Salamanca o Zamora y los 12º C de Segovia. Una vez se produzca la puesta de sol, las nieblas serán de nuevo protagonistas en gran parte de Castilla y León, con afecciones más significativas en León, Palencia, Salamanca y Zamora. En cualquier caso, Aemet no ha lanzado ninguno de sus avisos en esta materia.

Con el cambio de día y el paso a la madrugada, la situación no hará más que extenderse a otras provincias, afectando la niebla también a gran parte de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid. Pese a todo, se prevé que 'solamente' sean nieblas nocturnas, pues amainará en la mayoría del territorio con la llegada de las primeras luces del jueves. En cuanto a las temperaturas, habrá zonas que queden bajo cero (la comarca de Sanabria o Cuéllar) durante la noche. Asimismo, la tranquilidad meteorológica durará poco en el tercio occidental de Castilla y León, pues desde ahí entrará durante la tarde del jueves un frente de precipitaciones que se expandirá al resto de la Comunidad de cara al fin de semana.

Carreteras cortadas

Después de tres semanas de relativa calma en cuanto a los cortes de carreteras o las limitaciones a ciertos vehículos, las nevadas en cotas altas de los últimos días han cambiado por completo el mapa de avisos de la DGT en Castilla y León. A primera hora de este miércoles, se mantenían cortadas la zamorana ZA-103 (subida a la Laguna de Peces) junto a las salmantinas DSA-180 (subida a La Covatilla) y el tramo final de la DSA-191 (subida a El Travieso). En esta último caso, se encuentra restringida la circulación de autobuses y vehículos pesados desde Candelario, al igual que ocurre en los accesos a la también salmantina Peña de Francia (DSA-203)