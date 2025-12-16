El zamorano Carlos Fernández, el primer procurador gitano, se une a la "Sinfonía de los Adioses" en las Cortes regionales
Fernández, tras su paso por la cámara autonómica, se despide con la esperanza de haber contribuido a la visibilidad de su colectivo, deseando "salud y libertad" a todos los presentes
Ical
El socialista zamorano Carlos Fernández, que se convirtió en 2019 en el primer procurador gitano de las Cortes, se despidió hoy de la cámara con el orgullo de haber representado a su colectivo en la cámara autonómica en un pleno que en el que señaló parecía la "Sinfonía de los Adioses", de Joseph Haydn. “Salud y libertad”, deseó a todos, recordando que la política no es un “trabajo”, sino un “servicio”.
El parlamentario socialista, que sustituyó este año a la socialista Inmaculada García Rioja, destacó el orgullo que supondrá para él haber sido con 29 años el primer parlamentario de etnia gitana en llegar a los Cortes, lo que consideró fue una “aventura” que le brindó el PSOE. “Vendrán más y serán mejores”, dijo, pero confió en haber logrado remover conciencias desde su cargo público, ya que no seguirá en la próxima legislatura.
Un café pendiente
“En política ya tal”, dijo en su adiós al resto de parlamentarios, una fórmula que repitió la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien confió en tomarse algún café con él en Zamora, su ciudad. No dejó pasar la oportunidad para replicar las críticas del procurador zamorano que había preguntado por el desarrollo del Programa de Acciones Estratégica con la Población Gitana en Castilla y León, 2021-2030.
