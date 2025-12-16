Mañueco termina la legislatura con los "deberes hechos" y afea al PSOE su "pinza tras pinza" con Vox

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que llega al final del mandato con los “deberes hechos”, con “buena gestión” y unos “buenos resultados”, al tiempo que afeó a los socialistas que empezaran esta legislatura con su “cordón sanitario” a Vox y la hayan terminado asociándose con ellos para "entorpecer" la acción del gobierno, “pinza tras pinza” en los plenos de las Cortes. Sin embargo la portavoz socialista Patricia Gómez aseguró que ha sido el presidente “más nefasto” de los últimos 38 años y que pasará a la historia por su “peineta” y por ser el primero en pactar con la “ultraderecha”.

En el último pleno de las Cortes de esta undécima legislatura, Gómez le preguntó si de verdad se va satisfecho con la gestión que dice ha hecho como presidente de la Junta. “Hemos cumplido”, le respondió Fernández Mañueco quien se remitió a los informes independientes que evalúan los servicios y destacó que pese a sus intentos, el PSOE no ha logrado “obstruir” la actuación de un ejecutivo “útil y eficaz”, al servicio de los ciudadanos. “Lo nuestro es cumplir”, dijo.

De esta forma, la portavoz socialista aprovechó el último ‘cara a cara’ de la legislatura para criticar a Fernández Mañueco por no haber defendido “nunca” a Castilla y León, ya que le reprochó que no se opusiera a que los populares europeos respaldaran un presupuesto que a su juicio va a “lastrar” los próximos diez años a la Comunidad, mientras señala las medidas del gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, dijo, se “acobardó” y “se quedó mudo” ante la decisión de sus compañeros.

"Sin rumbo"

Fernández Mañueco, sin embargo, señaló que la oposición socialista llega al final de la legislatura “pidiendo la hora”, “sin rumbo”, con los “brazos caídos” y “sosteniéndose” por la “intensa marejada interna” que arrecia en las filas socialistas, tanto en España como en Castilla y León. De esta forma, le recriminó que se hayan dedicado a “sostener” a Sánchez, a “capear” los “ataques” y a “desprecios” a la Comunidad, a “sobrevivir” a los "líos internos".

Otra visión ofreció la portavoz del Grupo Socialista quien insistió en que el presidente no será recordado por haber hecho una “reforma innovadora”, ni por sus “políticas útiles” o por haber planteado una medida “ambiciosa”, sino por el “continuismo” del PP, que recalcó se basa en prometer proyectos durante 38 años y no cumplir “nada”.

Al contrario, el presidente de la Comunidad ofreció datos para defender que son los “primeros” en educación, de acuerdo al informe PISA de la OCDE, también se refirió a la sanidad, para destacar que son los “segundos” en satisfacción según el Barómetro Sanitario, o para destacar el liderazgo en atención a las personas mayores y dependientes. Además, recordó que existe “más empleo que nunca” y medidas como la tarjeta Buscyl.