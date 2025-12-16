Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un fallecido y una mujer herida tras salirse de la vía un turismo en Becerril de Campos (Palencia)

Los servicios de emergencia no pudieron evitar la muerte del varón

Europa Press

Palencia

Un varón de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 72 años ha resultado herida tras salirse de la vía un turismo en el término municipal de Becerril de Campos (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.08 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente en el kilómetro 13 de la carretera CL-615, donde se había salido de la vía un turismo y un varón y una mujer se encontraban atrapados dentro del turismo, el primero de ellos inconsciente.

Así, se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

En el lugar se ha confirmado el fallecimiento de un varón de 53 años y se ha atenido a una mujer de 72 años que ha resultado herida y a la que se ha evacuado en UVI móvil al hospital de Palencia.

TEMAS

