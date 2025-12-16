Una escapada navideña por cada provincia de Castilla y León: descubre los pueblos ideales para el invierno
Para disfrutar de las vacaciones navideñas, Castilla y León ofrece nueve escapadas en sus provincias, desde el clima suave de Candeleda en Ávila hasta la tranquilidad de Calatañazor en Soria
Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y, lo que para muchos es un momento de desconeciones, reuniones familiares o estudios, para otros es el momento perfecto para realizar una escapada. Para los amantes del frío y del invierno ya está aquí su época más esperada del año, dónde las luces decoran las calles y el frío inhunda los pueblos. Y, ¿qué hay mejor que una escapada?. Pues nueve escapadas, una por cada provincia de Castilla y León.
Ávila
En Ávila, Candeleda destaca por su clima más suave y su acogedor casco histórico, ideal para pasear en estas fechas y disfrutar de la gastronomía típica del sur de Gredos. Sus belenes y actividades tradicionales aportan un toque familiar a la Navidad.
Burgos
La provincia de Burgos ofrece una imagen de cuento en Frías, considerada una de las ciudades más pequeñas de España. Su castillo sobre la roca y sus casas colgadas crean una estampa invernal especialmente llamativa, que se vuelve aún más mágica con la niebla o la escarcha.
León
En León, Astorga combina patrimonio y ambiente navideño. La iluminación festiva, el mercado de Navidad y la presencia del Palacio Episcopal de Gaudí convierten a la ciudad en un punto de referencia, sin olvidar sus tradicionales mantecadas y el chocolate caliente.
Palencia
Ampudia, en Palencia, es una opción perfecta para quienes buscan tranquilidad. Su castillo medieval preside un conjunto urbano muy bien conservado, donde el invierno invita a pasear con calma por calles empedradas y a refugiarse en la tradición local.
Salamanca
La Navidad adquiere un carácter especialmente auténtico en La Alberca (Salamanca). Sus balcones de madera, la decoración tradicional y el entorno serrano hacen de este pueblo uno de los más visitados en estas fechas, con un ambiente que conserva la esencia de las celebraciones de antaño.
Segovia
En Segovia, Pedraza ofrece una atmósfera íntima y medieval. Sus calles empedradas y su iluminación discreta hacen que la localidad sea un destino ideal para quienes buscan una escapada romántica o de desconexión durante el invierno.
Soria
La provincia de Soria invita al silencio y a la calma en Calatañazor, un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo. En Navidad, su paisaje y su arquitectura medieval, especialmente bajo la nieve, lo convierten en un lugar perfecto para el descanso.
Valladolid
Medina del Campo, en Valladolid, aporta un ambiente más animado. Su programación navideña, belenes y luces se combinan con la visita al Castillo de la Mota, uno de los principales atractivos históricos de la comunidad.
Zamora
Por último, Puebla de Sanabria, en Zamora, se consolida como uno de los destinos más bellos de Castilla y León en invierno. Su casco histórico amurallado, el castillo y las vistas al entorno natural ofrecen una imagen especialmente atractiva durante la Navidad.
