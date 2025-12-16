Una escapada navideña por cada provincia de Castilla y León: descubre los pueblos ideales para el invierno.

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y, lo que para muchos es un momento de desconeciones, reuniones familiares o estudios, para otros es el momento perfecto para realizar una escapada. Para los amantes del frío y del invierno ya está aquí su época más esperada del año, dónde las luces decoran las calles y el frío inhunda los pueblos. Y, ¿qué hay mejor que una escapada?. Pues nueve escapadas, una por cada provincia de Castilla y León.

Ávila

En Ávila, Candeleda destaca por su clima más suave y su acogedor casco histórico, ideal para pasear en estas fechas y disfrutar de la gastronomía típica del sur de Gredos. Sus belenes y actividades tradicionales aportan un toque familiar a la Navidad.

Candeleda, Ávila. / Guía Repsol

Burgos

La provincia de Burgos ofrece una imagen de cuento en Frías, considerada una de las ciudades más pequeñas de España. Su castillo sobre la roca y sus casas colgadas crean una estampa invernal especialmente llamativa, que se vuelve aún más mágica con la niebla o la escarcha.

Frias, Burgos. / Economía Digital

León

En León, Astorga combina patrimonio y ambiente navideño. La iluminación festiva, el mercado de Navidad y la presencia del Palacio Episcopal de Gaudí convierten a la ciudad en un punto de referencia, sin olvidar sus tradicionales mantecadas y el chocolate caliente.

León, Astorga. / Guía Repsol

Palencia

Ampudia, en Palencia, es una opción perfecta para quienes buscan tranquilidad. Su castillo medieval preside un conjunto urbano muy bien conservado, donde el invierno invita a pasear con calma por calles empedradas y a refugiarse en la tradición local.

Ampudia, Palencia. / Mil Viatges

Salamanca

La Navidad adquiere un carácter especialmente auténtico en La Alberca (Salamanca). Sus balcones de madera, la decoración tradicional y el entorno serrano hacen de este pueblo uno de los más visitados en estas fechas, con un ambiente que conserva la esencia de las celebraciones de antaño.

La Alberca, Salamanca. / Senditur

Segovia

En Segovia, Pedraza ofrece una atmósfera íntima y medieval. Sus calles empedradas y su iluminación discreta hacen que la localidad sea un destino ideal para quienes buscan una escapada romántica o de desconexión durante el invierno.

Pedraza, Segovia. / Segovia un buen plan

Soria

La provincia de Soria invita al silencio y a la calma en Calatañazor, un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo. En Navidad, su paisaje y su arquitectura medieval, especialmente bajo la nieve, lo convierten en un lugar perfecto para el descanso.

Calatanazor, Soria. / Escapada Rural

Valladolid

Medina del Campo, en Valladolid, aporta un ambiente más animado. Su programación navideña, belenes y luces se combinan con la visita al Castillo de la Mota, uno de los principales atractivos históricos de la comunidad.

Medina del Campo, Valladolid. / Hoteles.net

Zamora

Por último, Puebla de Sanabria, en Zamora, se consolida como uno de los destinos más bellos de Castilla y León en invierno. Su casco histórico amurallado, el castillo y las vistas al entorno natural ofrecen una imagen especialmente atractiva durante la Navidad.