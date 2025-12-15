¿En qué situación se encuentran los embalses del Duero antes de acabar el año?

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.652,7 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 57,9 por ciento de su capacidad. Este valor supone 6,7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 2,9 menos que hace un año. L

La reserva por sistemas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 50,6 por ciento; Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 57 por ciento; Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), también Sistema Pisuerga al 58,3 por ciento; y Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 56,9 por ciento.

En Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero se encuentra al 63,7 por ciento; Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 52,5 por ciento; Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 51,4 por ciento; y en Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 74,9 por ciento y el de (Irueña y Águeda), Sistema Águeda al 60 por ciento.