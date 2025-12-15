Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CarbajalesAsfaltado en la avenida de GaliciaEl Reto Demográfico y el AVE en SanabriaOferta de Empleo Público en Castilla y LeónZamora CF: clasificación
instagramlinkedin

Las reservas de sangre del grupo A+ en Castilla y León, en rojo: se pide donación urgente

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) señala que la sangre del grupo 0- ha recuperado sus niveles, pero los demás tipos sanguíneos necesitan donaciones urgentes

Donación de sangre.

Donación de sangre. / M. Chacón - Ical

Europa Press

Valladolid

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) ha iniciado la tercera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre del grupo A+, que siguen en rojo, y sólo se han recuperado las del tipo 0-, que siguen en verde.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A-, 0+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 15 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  2. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  3. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  4. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
  5. Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
  6. Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
  7. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  8. La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)

Doce investigados y dos vehículos intervenidos por una "quedada" de carreras ilegales en Valladolid

Las reservas de sangre del grupo A+ en Castilla y León, en rojo: se pide donación urgente

Las reservas de sangre del grupo A+ en Castilla y León, en rojo: se pide donación urgente

Incertidumbre en el personal antiincendios de Castilla y Léon: sin continuidad garantizada

Incertidumbre en el personal antiincendios de Castilla y Léon: sin continuidad garantizada

Piden casi nueve años de cárcel para dos acusados de agredir sexualmente a una joven y pintarle penes en la cara

Piden casi nueve años de cárcel para dos acusados de agredir sexualmente a una joven y pintarle penes en la cara

Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas

Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas

Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto

Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto

La Soria Verde, una ruta para conocer uno de los rincones 'perdidos' de Castilla y León

La Soria Verde, una ruta para conocer uno de los rincones 'perdidos' de Castilla y León

Casi la mitad de las estancias hospitalarias en centros privados de Castilla y León es financiada con fondos públicos

Casi la mitad de las estancias hospitalarias en centros privados de Castilla y León es financiada con fondos públicos
Tracking Pixel Contents