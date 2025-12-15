Las reservas de sangre del grupo A+ en Castilla y León, en rojo: se pide donación urgente

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) ha iniciado la tercera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre del grupo A+, que siguen en rojo, y sólo se han recuperado las del tipo 0-, que siguen en verde.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A-, 0+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 15 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.