Las reservas de sangre del grupo A+ en Castilla y León, en rojo: se pide donación urgente
El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) señala que la sangre del grupo 0- ha recuperado sus niveles, pero los demás tipos sanguíneos necesitan donaciones urgentes
Europa Press
Valladolid
El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) ha iniciado la tercera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre del grupo A+, que siguen en rojo, y sólo se han recuperado las del tipo 0-, que siguen en verde.
Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A-, 0+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.
Así consta en el estado de los niveles de sangre a lunes 15 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.
