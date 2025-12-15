¿Cuál es el pueblo de Castilla y León más visitado por los turistas?

Castilla y León es tierra de historia, paisaje y pueblos con encanto que atraen a visitantes de toda España y del extranjero. No hay pueblo malo para visitar aunque dentro de la oferta rural hay un pueblo que se lleva la palma por el gran atractivo que encuentran en él los turistas, dadas las últimas visitas. Hablamos de Pedraza, en Segovia, reconvertido en uno de los destinos más visitados de toda la comunidad autónoma gracias a la fama que va adquiriendo por su patrimonio medieval hasta el punto de que la propia Inteligencia Artificial lo reconoce como "el más atrayente".

Fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1951. Además, como muchos otros pueblos de Castilla y León, forma parte de “Los Pueblos Más Bonitos de España” y en 2019 fue elegido el más bello de Castilla y León.

Uno de sus principales atractivos se debe a su Plaza Mayor porticada, pero también al castillo de San Juan Bautista y a la iglesia del mismo nombre. Posee una estética pintoresca y medieval que hace que quien lo visita, repita.

Otros puntos de interés

Pero Pedraza no es el único pueblo bello de Castilla y León. Hay decenas más como La Alberca o Mogarraz, en Salamanca, Aguilar de Campoo, en Palencia, o la mismísima Puebla de Sanabria, en Zamora. Todos ellos, y muchos más, cuentan con rutas turísticas consolidadas que no te puedes perder.