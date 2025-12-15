Oferta de empleo público en Castilla y León: casi 3.000 plazas

La Consejería de la Presidencia aprobó hoy, con la publicación de la orden en el Bocyl, la oferta de empleo público para el año 2025 que incluye 700 plazas de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes, 1.138 plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitario, 444 plazas de personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos y 630 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias.

La oferta de empleo público busca cubrir las necesidades de personal que no pueden ser satisfechas con los efectivos existentes, siempre respetando las disponibilidades presupuestarias y los límites establecidos por la normativa estatal.

La Junta establece una tasa de reposición del 120 por ciento para sectores prioritarios como educación, sanidad, lucha contra el fraude, gestión de recursos públicos, prevención de incendios, servicios sociales, empleo, atención ciudadana y tecnologías de la información. Para el resto de sectores, la tasa será del 110 por ciento. Además, reserva un 30 por ciento de las plazas de acceso libre para la promoción interna, tanto para personal laboral como para funcionarios, con el objetivo de fomentar la carrera profesional y mejorar la eficacia en los servicios públicos.

También reserva el diez por ciento de las plazas para personas con discapacidad, incluyendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un ocho para personas con dificultades especiales para acceder al mercado laboral.

Bases comunes

Las plazas de ofertas de empleo público de años anteriores (2023 y 2024) que no hayan sido convocadas podrán acumularse en la convocatoria de 2025 y se ofertan, para el acceso por el turno de promoción interna, 210 plazas de personal funcionario no docente, 133 plazas de personal laboral, 1.000 plazas de catedráticos de secundaria y 129 plazas de personal estatuario.

En el plazo máximo de seis meses se aprobarán las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o acceso a cuerpos, escalas o competencias funcionales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Información

La información relativa a las convocatorias de las pruebas y al desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Oferta de empleo público se incluirá en la web institucional de la Junta de Castilla y León, Portal de Empleados Públicos, https:// www.empleopublico.jcyl.es/ y también estará disponible en él a través del Servicio telefónico de Información y Atención al Ciudadano 012 o 983 327 850 (teléfono gratuito si se dispone de tarifa plana), así como en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo, se podrá acceder a la información en relación con los procesos selectivos de personal docente y estatutario en las páginas web https://www.educa.jcyl.es/ y https:// www.saludcastillayleon.es/ respectivamente.