Incertidumbre en el personal antiincendios de Castilla y Léon: sin continuidad garantizada

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) ha alertado este lunes de la incertidumbre total que hay en el operativo antiincendios de Castilla y León, en el que TRAGSA asumirá 49 cuadrillas que hasta ahora pertenecían a empresas privadas, aunque sin las garantías de continuidad en ese personal, como había garantizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En un comunicado, ASEMFO ha explicado que el pasado viernes 5 de diciembre se reunieron con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, con la presencia de TRAGSA, que asumirá 49 cuadrillas que hasta ahora pertenecían a empresas privadas.

Este cambio se mantiene a pesar de haber sido rechazado por la mayoría política en las Cortes y sin el respaldo de los técnicos especialistas de la propia Junta, aunque el cambio de modelo sigue adelante "sin recibir ni escuchar a agentes fundamentales del operativo. Más que un desprecio, es una evidente falta de respeto institucional".

Han alertado de que "los problemas no llegarán: ya están aquí", ya que Tragsa "no subrogará al personal actual con experiencia y abrirá sus propios procesos selectivos, contratando primero de forma temporal para decidir un año después quién continúa y quién no, lo que a su juicio "desmonta por completo la promesa de continuidad anunciada por Mañueco".

Han explicado que mientras que "las empresas privadas del sector mantienen al 100% de sus trabajadores como fijos, garantizando estabilidad laboral, TRAGSA, en cambio, recurrirá a triquiñuelas legales para realizar en primer lugar contratos temporales y cribar después, dejando al trabajador completamente desprotegido y en absoluta incertidumbre".

"Un cambio más caro"

A su juicio es "Un cambio más caro… pero no para mejorar el empleo", ya que el coste del operativo aumentará un 50%, pero ese dinero no repercutirá ni en el trabajador ni en la paz social. Una parte sustancial de ese incremento se destinará a financiar la estructura de TRAGSA, una empresa que ya presenta altos niveles de conflictividad laboral".

Desde ASEMFO ha incidido en que la Junta sí dispone de mecanismos, en colaboración con la empresa privada, para garantizar que cualquier subida presupuestaria llegue directamente al trabajador, que la asociación ya ha propuesto y que "la Junta se niega a aplicarlos".

Por ello, "ASEMFO pide reflexión, diálogo y el retorno al modelo que funciona antes de seguir adelante con un cambio improvisado y sin respaldo técnico".

Y "defiende la vuelta al modelo público-privado anterior, un modelo que ha funcionado durante décadas".

Desde ASEMFO han incidido en que actualmente desconocen el objetivo de Mañueco, y "lo único claro es que el trabajador no saldrá ganando con este cambio: ni en estabilidad, ni en continuidad, ni en condiciones laborales", por lo que exige diálogo real con todos los agentes del operativo y reclama a Mañueco una respuesta clara, seria y urgente sobre el futuro del personal.