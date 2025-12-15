Detenido en León el estafador conocido como "El Truhan"

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Villafranca del Bierzo (León) tras dos meses de investigación al estafador conocido como "El Truhan" y a su cómplice.

La detención se produjo como consecuencia de la denuncia interpuesta por una ciudadana el pasado mes de octubre por un delito de hurto de dos teléfonos de última generación con un valor de 2.749 euros, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El Puesto de Villafranca del Bierzo consiguió esclarecer el delito tras la localización de los dos terminales, constatando que la denunciante simuló ser víctima de un hecho delictivo con el objetivo de obtener un beneficio económico, visto que los terminales telefónicos fueron finalmente vendidos por el detenido con la colaboración de la mujer que interpuso la denuncia.

2.500 euros

Los involucrados se coordinaron para financiar dos móviles de alta gama a través de una compañía telefónica para luego denunciar su robo, una vez recibidos legítimamente por la empresa de transporte. Así, podían resarcirse de la deuda, vendiendo los mismos posteriormente en plataformas de segunda mano y percibiendo más de 2.500 euros por ellos.

El varón investigado es el estafador conocido como "El Truhan" por su largo historial delictivo en toda España de estafas y por su "modus operandi". Ha utilizado en varias ocasiones identidades falsas y plataformas de pago a nombre de otras personas para el cobro de altas cantidades de dinero, según las mismas fuentes.