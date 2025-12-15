Dos ciudades de Castilla y León, entre las más felices de España ¿Cuáles son?
El estudio del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida revela que, aunque Burgos y León lideran la felicidad en la comunidad, la región enfrenta desafíos en salud emocional, depresión y ansiedad
Efe
Castilla y León se abre paso en el mapa nacional de la felicidad gracias a Burgos y León, que figuran entre las diez ciudades más felices del país, según el último informe del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida (OICV) de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El estudio analiza la calidad de vida de los habitantes a partir de indicadores como empleo, vivienda, seguridad, transporte, sanidad y bienestar emocional.
Burgos ocupa el séptimo puesto en el ranking nacional, con un índice de 669,1 puntos sobre 1.000, destacando por su alta satisfacción en empleo y vivienda (80%), transporte (67,7%) y limpieza (65 %).
León, en el décimo lugar, alcanza 656,8 puntos, con una valoración sobresaliente en vivienda (85%) y tiempo de desplazamiento al trabajo (91,2%), aunque la seguridad (25%) y las zonas verdes (35 %) son sus asignaturas pendientes.
Valladolid también aparece en la lista, en el puesto 16, con un índice de 642,3 puntos. Sus fortalezas son la vivienda (80%) y el transporte (71,6%), mientras que la seguridad se queda en un 26%.
Sanidad y limpieza
Salamanca y Palencia, aunque fuera del top nacional, figuran en el informe por su calidad de vida en aspectos como sanidad y limpieza.
En el ámbito rural, dos municipios de la comunidad sobresalen: Astorga (León) y La Alberca (Salamanca), que lideran la clasificación regional de pueblos más felices, según el mismo estudio.
Estos núcleos pequeños destacan por su cohesión social, entorno natural y servicios básicos, factores que el OICV considera esenciales para la percepción de bienestar.
Una comunidad con luces y sombras
Pese a estos buenos resultados en ciudades concretas, la fotografía global de Castilla y León revela desafíos importantes. El informe del OICV, en línea con el V Estudio "Salud y Vida" de AEGON y el Consejo General de Psicología, sitúa a la comunidad como la peor valorada en salud emocional en España: 6,26 puntos frente a los 6,78 de media nacional.
Además, presenta los mayores porcentajes de síntomas de depresión (29,7%) y ansiedad (31,9%), lo que refleja una brecha entre la calidad de vida objetiva y la percepción subjetiva de bienestar.
Por provincias, el estudio no ofrece índices específicos para Ávila, Segovia, Soria y Zamora, aunque los datos generales apuntan a retos comunes: envejecimiento poblacional, despoblación rural y falta de oportunidades laborales, factores que inciden directamente en la felicidad y la calidad de vida.
