Castilla y León convoca un millar de plazas en Sanidad, con 680 de Medicina de Familia

La Junta de Castilla y León oferta 680 plazas fijas para Medicina de Familia y Comunitaria, sumando otras 320 para diversas especialidades y categorías

Una mujer embarazada durante una consulta médica.

Una mujer embarazada durante una consulta médica. / FDV

Efe

Valladolid

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes las convocatorias para la cobertura, a través de concurso-oposición, de más de mil plazas de categoría sanitaria en la Comunidad, de las cuales, 680 corresponden a Medicina de Familia y Comunitaria.

De las 680 plazas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, 430 corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, y otras 250, a la oferta de empleo público para 2025, ha informado la Junta en nota de prensa.

En la convocatoria de 2025 figuran, además de las plazas para Medicina Familiar y Comunitaria, otras 11 para Anestesiología y Reanimación, 10 para Cirugía General y Aparato Digestivo, 15 para Cirugía Ortopédica y Traumatología, 10 para Otorrinolaringología y 12 para Radiodiagnóstico.

Urgencias y Emergencias

También 10 de Urgencias Hospitalarias, otras 10 para Urgencias y Emergencias, 200 para enfermería, 50 para auxiliar administrativo, 45 para celadores y 7 para técnico superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico (630 en total para personal estatutario).

Además, el Bocyl publica otras 40 plazas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de licenciado especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022.

Esta oferta incluye también 14 plazas de inspector médico y 11 de subinspector médico.

