Carlos Martínez exige “coherencia” al PP y a Feijóo para que convoque elecciones en Castilla y León, al igual que en Extremadura y Aragón

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, exigió hoy en Soria “coherencia” al PP y a su líder nacional Alberto Núñez Feijóo para que obliguen al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a convocar las elecciones autonómicas, al igual que ha ocurrido con Extremadura y Aragón. No en vano, recordó que las tres comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, comparten la parálisis institucional, la minoría parlamentaria y la imposibilidad de aprobar los Presupuestos. En el caso de Castilla y León, aseveró, se suma la corrupción.

El también candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta aseguró, según recogió la Agencia Ical, que el juicio de la llamada trama eólica muestra las “vergüenzas” del Partido Popular, con una forma de gestionar con “mordidas millonarias”, pagos de hasta tres millones de euros en Mónaco y “extorsiones” a los empresarios que debían “pasar por el aro” para lograr las licencias para la construcción de los parques.

Martínez se preguntó qué más tiene que ocurrir para que Feijóo obligue a Mañueco a convocar las elecciones ni a perder un minuto por que la Comunidad ya ha perdido “demasiado tiempo”. En este sentido, precisó que los socialistas ya demandaron el 23 de febrero las elecciones tras demostrarse que el PP no tenía un “mínimo” de apoyos en el borrador de Presupuestos de la Comunidad pero hubo “oídos sordos”.