La Soria Verde, una ruta para conocer uno de los rincones 'perdidos' de Castilla y León

Cuando se habla de Castilla y Léon, en especial cuando se piensa en un color, mucha gente lo asociará con el amarillo. Color característico de sus campos en verano, cuando la Comunidad recibe una mayor cantidad de visitantes, es difícil separarlo de sus raíces. Aun así, los parajes castellano-leoneses van mucho más allá de zonas sembradas y llanuras interminables, pues existen todavía una gran cantidad de zonas 'escondidas' para el gran público. Uno de esos ejemplos, que además tiene su propia nota de color, es la 'Soria Verde', una ruta desde la capital de la provincia homónima que lleva a algunas de sus cumbres más altas.

Para iniciar nuestro camino por una de las provincias orientales de Castilla y León no hará falta más que ir hasta la capital. Desde allí, la ruta prosigue hacia el este durante algunos kilómetros hasta Abejar. Como si de un homenaje a Antonio Machado se tratara con su poema 'Campos de Soria', será precisamente por esas zonas de cultivo por las que pasaremos en estos primeros compases del camino que haremos como caminantes cuando andemos. Hablar de la 'Soria Verde' no es hablar de un camino prefijado ni imposible de moldear, aunque la teoría dice que será en Abejar donde se girará a la derecha en busca de Vinuesa.

Sin embargo, un pequeño desvío no hace daño a nadie y será necesario para visitar otros parajes no muy lejanos. El Parque Natural Cañón del Río Lobos deja algunas de las mejores vistas, tanto cercanas como panorámicas, de toda Castilla y León, por lo que parece una visita casi obligada para cualquier turista. Antes de llegar allí, aun así, habrá otro lugar donde aparcar un rato el vehículo que nos lleva por las carreteras sorianas: San Leonardo de Yagüe. Con alrededor de 2.000 habitantes, es el octavo municipio más poblado de la provincia y entre sus calles se puede disfrutar del Castillo del Abaluartado o su Iglesia Parroquial con cuatro siglos de historia.

Naturaleza

Volviendo al recorrido 'original' de esta ruta conocida como 'Soria Verde', el doble paso por Molinos de Duero y su vecina Salduero ofrece a los visitantes la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours y la Casa Museo Maximiliano Peña, respectivamente. Quizá sea también un buen lugar para reponer fuerzas, sobre todo en caso de que la aventura esté destinada al turismo de naturaleza. No será para menos, pues una vez se deje atrás la localidad de Vinuesa, el entorno se volverá cada vez más montañoso e inhóspito. El final del camino estará en las alturas, con el Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.