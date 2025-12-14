Casi la mitad de las estancias hospitalarias en centros privados de Castilla y León es financiada con fondos públicos

Casi la mitad, en concreto el 47,7 por ciento, de las estancias hospitalarias en centros de gestión privada no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (SNS) de Castilla y León en 2023 fue financiada con fondos públicos. Son 13 puntos más que la media de España, donde se situó en el 36,4 por ciento, y supone la sexta comunidad con mayor tasa, por detrás de Murcia (65,6 por ciento), Canarias (64,5), Extremadura (62,8), Aragón (60,5) y País Vasco (59,6 por ciento). En el lado opuesto, están Cantabria (0,4 por ciento) y La Rioja (3,5 por ciento) como autonomías con una menor proporción de financiación pública de las estancias en estos dispositivos.

El informe ‘Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España’, elaborado por el Ministerio de Sanidad y consultado por la Agencia Ical, también recoge que el 28,4 por ciento de las altas registradas en este tipo de centros privados en la Comunidad también fue costeada con la financiación pública. Son once puntos más que en el conjunto de España. Asimismo, el 15 por ciento de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del SNS.

El estudio de Sanidad añade que casi el 80 por ciento de las sesiones de hospitalización de día en el país se registró en centros de dependencia funcional pública en 2023 aunque en el caso de Castilla y León es la mitad, al situarse en el 39,5 por ciento. Es decir, a nivel nacional, una de cuatro sesiones que se realizó en centros privados no pertenecientes al SNS tuvo financiación pública. Un porcentaje que se disparó hasta el 60,5 por ciento, lo que supuso el segundo más alto de España, solo por detrás de Extremadura (90,4 por ciento) y seguido de Navarra (55,3 por ciento). Por el contrario, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Murcia estuvieron por debajo del diez por ciento.

Urgencias

La mayor parte de las urgencias atendidas en 2023 en la Comunidad (79,6 por ciento) se financió con fondos públicos, cinco puntos más que en el conjunto de las autonomías. Por lo tanto, la proporción de financiación privada fue del 20,4 por ciento, lejos de otros territorios como Baleares (43,9 por ciento), Canarias (38,2) y Madrid (30 por ciento).

En este sentido, el Ministerio aseguró que este modelo de colaboración, centrado en el uso de fondos públicos en centros sanitarios privados, no ha demostrado mejoras “significativas” en eficiencia ni en resultados de salud. Además, advirtió sobre los “riesgos” que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema.

El estudio, que realiza un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas, concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso “excepcional” para convertirse en una práctica “estructural”, lo que implica desviar una “parte creciente” del presupuesto público a empresas “cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.