Herida una anciana de 91 años en el incendio de una vivienda en Salamanca

Una anciana de 91 años resultó herida esta madrugada a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada en el número 11 de la avenida de los Maristas, en la ciudad de Salamanca. El suceso tuvo lugar a las 0.34 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso de un fuego en un edificio de cuatro alturas.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 a Ical, el centro coordinador dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca, que se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad del inmueble.

Ambulancia

Una vez en el edificio, los agentes de la Policía Local solicitaron asistencia sanitaria a través del 1-1-2 para atender a una mujer de avanzada edad que se encontraba en la vivienda afectada. Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, los sanitarios atendieron a una mujer de 91 años, que fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.