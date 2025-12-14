Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una anciana de 91 años en el incendio de una vivienda en Salamanca

El fuego se declaró de madrugada en un edificio de cuatro alturas y obligó a movilizar a Policía, Bomberos y servicios sanitarios

Bomberos

Bomberos

Ical

Salamanca

Una anciana de 91 años resultó herida esta madrugada a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada en el número 11 de la avenida de los Maristas, en la ciudad de Salamanca. El suceso tuvo lugar a las 0.34 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso de un fuego en un edificio de cuatro alturas.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 a Ical, el centro coordinador dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca, que se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad del inmueble.

Ambulancia

Una vez en el edificio, los agentes de la Policía Local solicitaron asistencia sanitaria a través del 1-1-2 para atender a una mujer de avanzada edad que se encontraba en la vivienda afectada. Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, los sanitarios atendieron a una mujer de 91 años, que fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

