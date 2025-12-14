Herida una anciana de 91 años en el incendio de una vivienda en Salamanca
El fuego se declaró de madrugada en un edificio de cuatro alturas y obligó a movilizar a Policía, Bomberos y servicios sanitarios
Ical
Una anciana de 91 años resultó herida esta madrugada a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda situada en el número 11 de la avenida de los Maristas, en la ciudad de Salamanca. El suceso tuvo lugar a las 0.34 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso de un fuego en un edificio de cuatro alturas.
Según informaron fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 a Ical, el centro coordinador dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca, que se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad del inmueble.
Ambulancia
Una vez en el edificio, los agentes de la Policía Local solicitaron asistencia sanitaria a través del 1-1-2 para atender a una mujer de avanzada edad que se encontraba en la vivienda afectada. Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, los sanitarios atendieron a una mujer de 91 años, que fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- Seis personas, dos menores, atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un hotel en Salamanca