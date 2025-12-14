Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Por una sanidad pública de calidad en ZamoraRepercusión de la peste porcina en ZamoraEl ministro Óscar Puente y Zamora: surrealistaPensiones en Zamora
instagramlinkedin

Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de un varón en Venta de Baños, Palencia, que podría ser el de George D.R.

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / Europa press

Europa Press

Palencia

Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que podría George D.R, el motero desaparecido el pasado 26 de agosto en la localidad palentina de Venta de Baños, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Las mismas fuentes han señalado que se va a proceder a realizar la autopsia para confirmarlo y la Guardia Civil facilitará más información cuando esté resuelta la identidad.

La Asociación SOS Desaparecidos publicó en dicho mes a través de redes sociales el aviso en el que se alertaba de la desaparición de este motero, de 46 años y 178 centímetros, que fue visto por última vez cuando se encontraba en la localidad palentina de Venta de Baños.

TEMAS

  1. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  2. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  3. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  4. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
  5. Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
  6. La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
  7. Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
  8. Seis personas, dos menores, atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un hotel en Salamanca

Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto

Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto

La Soria Verde, una ruta para conocer uno de los rincones 'perdidos' de Castilla y León

La Soria Verde, una ruta para conocer uno de los rincones 'perdidos' de Castilla y León

Casi la mitad de las estancias hospitalarias en centros privados de Castilla y León es financiada con fondos públicos

Casi la mitad de las estancias hospitalarias en centros privados de Castilla y León es financiada con fondos públicos

Herida una anciana de 91 años en el incendio de una vivienda en Salamanca

Herida una anciana de 91 años en el incendio de una vivienda en Salamanca

Balance de los incendios en Castilla y León: siete veces más hectáreas que la media del último decenio

Balance de los incendios en Castilla y León: siete veces más hectáreas que la media del último decenio

El alcalde de un pueblo de Valladolid se da de baja en el PSOE: "Hasta aquí, ya basta"

El alcalde de un pueblo de Valladolid se da de baja en el PSOE: "Hasta aquí, ya basta"

El hundimiento del tejado de un colegio en la provincia de León obliga al traslado de los alumnos

El hundimiento del tejado de un colegio en la provincia de León obliga al traslado de los alumnos

Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid

Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
Tracking Pixel Contents