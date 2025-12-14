Hallan el cadáver de un hombre que podría ser el motero desaparecido en agosto
La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de un varón en Venta de Baños, Palencia, que podría ser el de George D.R.
Europa Press
Palencia
Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que podría George D.R, el motero desaparecido el pasado 26 de agosto en la localidad palentina de Venta de Baños, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.
Las mismas fuentes han señalado que se va a proceder a realizar la autopsia para confirmarlo y la Guardia Civil facilitará más información cuando esté resuelta la identidad.
La Asociación SOS Desaparecidos publicó en dicho mes a través de redes sociales el aviso en el que se alertaba de la desaparición de este motero, de 46 años y 178 centímetros, que fue visto por última vez cuando se encontraba en la localidad palentina de Venta de Baños.
