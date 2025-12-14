El alcalde de un pueblo de Valladolid se da de baja en el PSOE: "Hasta aquí, ya basta"
El alcalde de Montemayor de Pililla, Noel Serna, abandona el PSOE tras dos décadas de militancia, cansado de la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual
Efe
El alcalde socialista del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, Noel Serna, una localidad de unos 860 vecinos, ha dicho "hasta aquí, ya basta" y se ha dado de baja en su partido tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual, según ha detallado este domingo a Efe.
La baja la planteó el pasado viernes, tras trascender la apertura de un expediente informativo interno al senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos, aunque no hay constancias dentro del PSOE de denuncias internas por posibles casos de acoso sexual.
Toque de atención
Serna, que lleva 20 años afiliado al PSOE y Juventudes Socialistas, y cinco, de forma intermitente, como regidor de Montemayor, ha defendido que pese a su marcha entiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", y plantea su salida como un "toque de atención" para que cambie el rumbo.
El regidor, que seguirá como independiente, ha sostenido que aunque ahora le ha tocado al PSOE y antes lo fue al PP, no se puede dejar que por unos pocos se enturbie la política.
Serna ha echado de menos más información por parte de su partido, y un reconocimiento de lo que se ha hecho mal, "con sinceridad", ha añadido.
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
- Seis personas, dos menores, atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un hotel en Salamanca