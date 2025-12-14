Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de un pueblo de Valladolid se da de baja en el PSOE: "Hasta aquí, ya basta"

El alcalde de Montemayor de Pililla, Noel Serna, abandona el PSOE tras dos décadas de militancia, cansado de la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual

Ayuntamiento de Montemayor de Pililla (Valladolid)

Ayuntamiento de Montemayor de Pililla (Valladolid) / Rubén Cacho - Ical

Efe

Valladolid

El alcalde socialista del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, Noel Serna, una localidad de unos 860 vecinos, ha dicho "hasta aquí, ya basta" y se ha dado de baja en su partido tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual, según ha detallado este domingo a Efe.

La baja la planteó el pasado viernes, tras trascender la apertura de un expediente informativo interno al senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos, aunque no hay constancias dentro del PSOE de denuncias internas por posibles casos de acoso sexual.

Toque de atención

Serna, que lleva 20 años afiliado al PSOE y Juventudes Socialistas, y cinco, de forma intermitente, como regidor de Montemayor, ha defendido que pese a su marcha entiende que "España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", y plantea su salida como un "toque de atención" para que cambie el rumbo.

El regidor, que seguirá como independiente, ha sostenido que aunque ahora le ha tocado al PSOE y antes lo fue al PP, no se puede dejar que por unos pocos se enturbie la política.

Serna ha echado de menos más información por parte de su partido, y un reconocimiento de lo que se ha hecho mal, "con sinceridad", ha añadido.

TEMAS

