Premio de un millón de euros en esta localidad de Salamanca

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 12 de diciembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WJM56128, ha sido validado en el Despacho Receptor número 64.130 de Castellanos de Moriscos (Salamanca), situado en Plaza Mayor, 7.