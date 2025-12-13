Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La niebla repetirá como 'invitada' durante la próxima madrugada en Castilla y León

Las lluvias darán un respiro durante el fin de semana, aunque se recrudecerán a partir del lunes

Zamora, durante uno de sus habituales episodios de niebla

Eriz Fraile

El ecuador del último mes del año está ya a la vuelta de la esquina, pero de momento ese paso de los días no se ha traducido en un descenso de las temperaturas ni en una climatología demasiado invernal. Después de las inclemencias de finales de noviembre y el frío de las primeras jornadas de diciembre, la calma ha sido la tónica habitual desde el Puente de la Constitución, salvo contadas excepciones que ni siquiera han requerido activar los diferentes avisos de Aemet. Una situación que se mantendrá este domingo, aunque durante la madrugada volverán a aparecer las nieblas como uno de los grandes quebraderos de cabeza en Castilla y León.

Previsión de temperaturas para el 14 y 15 de diciembre

Previsión de temperaturas para el 14 y 15 de diciembre / Aemet

La niebla será protagonista por segunda madrugada consecutiva en gran parte del territorio castellano-leonés. En la mitad más occidental de la Comunidad, habrá que ser más cuidadoso de lo habitual si se realizan desplazamientos por carretera en la totalidad de Zamora, el sur de Salamanca y en el corredor leonés que se formará desde Ponferrada a Sahagún, aunque sin afectar a la capital. En cuanto al este autonómico, la práctica totalidad de Valladolid y Burgos se verá afectada por este fenómeno adverso, mientras que en Palencia se librarán los habitantes más 'norteños' y en Soria serán los 'sureños' los afortunados.

En el apartado de temperaturas, habrá un ligero descenso generalizado de las mínimas, que se situarán este domingo entre los 0º C de León y los 2º C de cinco capitales de provincia. Las máximas, por su parte, se mantienen relativamente estables respecto a lo visto en jornadas precedentes, oscilando entre los 9º C de Soria y los 14º C de Salamanca. Los cielos estarán despejados o poco nubosos en la amplia mayoría de Castilla y León, aunque será una situación efímera que se truncará el lunes. Será entonces cuando regresen las lluvias a las nueve provincias, dejando chubascos de mayor relevancia en la mitad occidental

Carreteras cortadas

Con el mantenimiento de la tranquilidad meteorológica a Castilla y León, los conductores podrán circular con calma en la práctica totalidad de vías de Castilla y León, al menos en cuanto a peligros como la nieve o el hielo se refiere. Sin novedades de entidad durante las últimas horas, se mantienen cortados los últimos kilómetros de la DSA-191, que une Candelario con El Travieso, debido a la presencia de hielo. Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido adelantar en cualquier punto de esta carretera. Por otro lado, este sábado está siendo especialmente complicado en los puertos de Navacerrada (CL-601) y Cotos (SG-615), así como en el tramo de la autovía A-15 que une Soria con Medinaceli.

