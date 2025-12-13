Mañueco apela a la "esperanza" ante el "envite más duro" desde el 23F: "La democracia va a triunfar ante este ataque"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apeló hoy a la “esperanza” ante el “envite más duro” que a su juicio ha vivido España desde golpe de estado del 23 de febrero de 1981, al que se refirió como “el 23F”, porque en su opinión el Gobierno “corrupto” de Pedro Sánchez trata de “minar” y “debilitar” las instituciones por su “desesperación”. “La democracia va a triunfar ante este ataque”, proclamó.

En un mensaje a los dirigentes del PP de Ávila antes de unas Navidades “esenciales”, Fernández Mañueco aprovechó la clausura de la Junta Directiva del partido para hacerse cargo de la “angustia” y “desasosiego” que aseguró generan los “escándalos” diarios de un gobierno que señaló está “en descomposición”. “Esto terminará y terminará más pronto que tarde”, dijo para destacar que el Estado “está funcionando” porque las instituciones son “más fuertes” que el “asedio” al que están siendo sometidas y porque la justicia se impondrá.

"Nunca estuvo tan atacada"

“Nunca la democracia estuvo tan acorralada, nunca estuvo tan atacada y sin embargo el sistema se ha defendido, y está funcionando, la verdad se está abriendo camino frente a la mentira y cada uno acabará donde corresponde. El tiempo hará su trabajo”, dijo el presidente autonómico del PP, quien añadió que entonces “algunos mirarán atrás y sentirán vergüenza”, pero todos sabrán “algo esencial”, “que la justicia se impuso, el estado de derecho venció y que la democracia triunfó ante el envite más duro" desde el 23F.

Frente a la “degradación absoluta” del Gobierno de Sánchez, reivindicó la "buena política", “la de verdad” que se aleja del “ruido” y se acerca a las personas, y la que no se alimenta del enfrentamiento, sino del servicio público. Por ello, aseguró a los miembros de su partido que pueden sentirse “muy orgullosos” de la gestión de la Junta, tras la “medalla de plata” lograda en la sanidad o el “oro” en servicios sociales, a lo que unión el crecimiento económico y que ahora haya más gente que nunca trabajando en la Comunidad.

El presidente Mañueco durante el acto en Ávila. / Rmestudios - Ical

“No nos resignamos”, dijo Fernández Mañueco, quien apostó por llegar “más lejos” a través de su proyecto de convertir a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir, un reto “ambicioso, ilusionante, realista e inspirador”, que señaló merecen las familias que “tiran del carro día a día”, pero también las personas mayores, los que buscan empleo, los que tratan de sacar adelante su negocio o los que se ponen el “mono de trabajo”.

Manos a la obra

Igualmente, Fernández Mañueco pidió a los dirigentes del PP ponerse “manos a la obra” e ir “juntos, todos a una” para lograr en las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo del próximo año, una "gran mayoría". De esta forma, insistió en que algunos pueden pensar que no son sus comicios, al no ser municipales, pero recalcó que son las elecciones de Alberto Núñez-Feijóo, presidente del PP, y también las suyas. “La responsabilidad es de todos”, apostilló.

Finalmente, el presidente autonómico del PP y, previsiblemente, candidato a la reelección como presidente de la Comunidad, pidió a los cargos ‘populares’ que hablen con sus familias, amigos y vecinos y les expliquen cuál es el objetivo, la ambición y el compromiso. “Os necesito a todos vosotros”, afirmó porque argumentó cuando una “mayoría se une a un propósito no hay nada imposible”. Por ello, pidió de aquí a marzo sumar a “más gente” al “sueño” de “construir un futuro", una de las máximas que recordó tenía el alcalde de la localidad abulense de Aldeaseca, Luis Arévalo, fallecido en accidente de tráfico esta semana.