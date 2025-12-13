Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hundimiento del tejado de un colegio en la provincia de León obliga al traslado de los alumnos

Aunque no hubo heridos, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León evalúan los daños en el colegio y buscan soluciones para reanudar las clases con seguridad

El hundimiento del tejado del colegio Trepalio en San Andrés obliga al traslado de alumnos.

El hundimiento del tejado del colegio Trepalio en San Andrés obliga al traslado de alumnos. / LOZ

Efe

León

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), la Junta de Castilla y León y el equipo directivo del Colegio de Educación Infantil Trepalio han acordado de manera conjunta el traslado temporal del alumnado a la Casa de Cultura de Trobajo del Camino, tras el hundimiento de una de las esquinas del tejado del edificio donde se ubica en el centro educativo.

Aunque el alcance de los daños continúa en fase de evaluación técnica, las tres instituciones han considerado necesario clausurar preventivamente el edificio para garantizar la seguridad del alumnado y del personal del centro, que trasladará sus clases durante la próxima semana a la Casa de Cultura, antes de las vacaciones navideñas.

Sin daños personales

El hundimiento que se produjo por la noche y en horas no lectivas, no ha causado daños personales.

Mientras se lleva a cabo la valoración definitiva del tejado y se determina la solución más adecuada, la Junta, el Ayuntamiento y el centro educativo han pedido tranquilidad a las familias, a quienes han agradecido su comprensión y colaboración ante esta situación excepcional.

Las instituciones implicadas han adelantado que informarán puntualmente de cualquier novedad y trabajarán de forma conjunta para que la actividad lectiva pueda desarrollarse con normalidad y con las máximas garantías de seguridad.

