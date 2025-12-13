EN DIRECTO
Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid
El varón, que entró en parada cardiorespiratoria, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario
Ical
Valladolid
Un varón, de 49 años de edad, resultó herido grave esta madrugada en un establecimiento de Valladolid tras quedar inconsciente como consecuencia de una agresión, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
La Sala del 1-1-2 recibió un aviso a las 02.05 horas, donde se alertaba del suceso en un establecimiento de la plaza de Poniente, por lo que se movilizó una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.
Al llegar, los agentes de la Policía Local comunicaron que se trataba de una agresión e indicaron que el varón está en parada cardiorespiratoria, por lo que se comenzó con las maniobras de RCP. Finalmente, el hombre fue trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario.
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
- Seis personas, dos menores, atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un hotel en Salamanca