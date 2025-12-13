Herido grave tras ser agredido y quedar inconsciente en un establecimiento de Valladolid

Un varón, de 49 años de edad, resultó herido grave esta madrugada en un establecimiento de Valladolid tras quedar inconsciente como consecuencia de una agresión, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió un aviso a las 02.05 horas, donde se alertaba del suceso en un establecimiento de la plaza de Poniente, por lo que se movilizó una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Al llegar, los agentes de la Policía Local comunicaron que se trataba de una agresión e indicaron que el varón está en parada cardiorespiratoria, por lo que se comenzó con las maniobras de RCP. Finalmente, el hombre fue trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario.