Detenido un hombre de 50 años en León por amenazar con arma blanca a varias personas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años acusado de un presunto delito de amenazas graves con arma blanca, coacciones y lesiones a varias personas en la localidad de Valsemana,-Cuadros (León).

El suceso tuvo lugar el sábado, 6 de diciembre, en un establecimiento hostelero de la localidad, hasta donde se acercaron los agentes tras ser alertados de un conflicto entre varias personas.

Diligencias

Una vez en el local, la Guardia Civil tomó todos los datos del suceso y de las personas implicadas, aunque el presunto autor de las amenazas ya no se encontraba allí, por lo que se hizo cargo del caso la Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana quienes, finalmente, procedieron a su detención.

Las diligencias instruidas hasta el momento, junto con el detenido, serán entregadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de León, continuándose no obstante con más gestiones para el total esclarecimiento de este suceso.