Detenido un hombre de 50 años en León por amenazar con arma blanca a varias personas
El suceso tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en un establecimiento de la localidad
Ical
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años acusado de un presunto delito de amenazas graves con arma blanca, coacciones y lesiones a varias personas en la localidad de Valsemana,-Cuadros (León).
El suceso tuvo lugar el sábado, 6 de diciembre, en un establecimiento hostelero de la localidad, hasta donde se acercaron los agentes tras ser alertados de un conflicto entre varias personas.
Diligencias
Una vez en el local, la Guardia Civil tomó todos los datos del suceso y de las personas implicadas, aunque el presunto autor de las amenazas ya no se encontraba allí, por lo que se hizo cargo del caso la Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana quienes, finalmente, procedieron a su detención.
Las diligencias instruidas hasta el momento, junto con el detenido, serán entregadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de León, continuándose no obstante con más gestiones para el total esclarecimiento de este suceso.
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
- Seis personas, dos menores, atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un hotel en Salamanca