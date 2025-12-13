Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carlos Martínez sostiene que a los socialistas les duele la "corrupción ética y moral" y propone "más honestidad y feminismo"

El candidato socialista a la Junta asegura que el feminismo es el pilar central del proyecto político del PSOE de Castilla y León

Carlos Martínez, hoy en Soria.

Carlos Martínez, hoy en Soria. / Concha Ortega - Ical

Ical

Soria

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, aseguró hoy que a los socialistas les duele la “corrupción ética y moral”, porque erosiona la confianza, genera hartazgo y provoca asco, y aseguró que ante la misma con cabe la resignación ni el silencio, sino la coherencia, “más feminismo y más honestidad”.

Al inicio de la asamblea extraordinaria del PSOE de Soria y ante militantes de su partido, Carlos Martínez precisó que el feminismo tiene que ser el pilar central del proyecto político del PSOE de Castilla y León, en las políticas públicas, los presupuestos, las instituciones, la organización y el comportamiento diario. Además, subrayó que la desigualdad, la violencia, el acoso y el abuso de poder es una realidad y está profundamente enraizada en la sociedad. 

"Duro e incómodo"

En ese sentido, admitió al inicio de su alocución que no se puede obviar lo que está “pasando”, y reconoció que es “duro, incómodo y doloroso” los casos de acoso y de machismo que se han conocido en los últimos días y que salpican a su partido. “No podemos empezar como si nada estuviera pasando. No sería coherente, honesto, feminista y socialista y no podemos mirar hacia otro lado”, expresó.

Ante este “momento de catarsis”, abogó por reforzar mecanismos, revisar culturas internas, mejorar la prevención, garantizar canales seguros de denuncia, protección y reparación inmediata de las víctimas. “El machismo no aparece de la nada. No es un caso aislado ni un problema puntual. Es estructural. Y cuando emerge, nos pone frente al espejo”, indicó.

"Quiero ser claro: tolerancia cero significa tolerancia cero. No es un eslogan. Es una forma de actuar. Ir a la prevención, habilitar canales seguros, proteger a las víctimas y resarcirlas. Sin dilaciones, sin ambigüedades, sin excusas”, dijo.

