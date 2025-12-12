La Sierra de Gredos, un destino 'escondido' con música, cielos estrellados y montañas

Cuando se piensa en la evolución de la especie humana y de sus asentamientos, muchas veces vienen a la cabeza imágenes de zonas como Atapuerca. Sin embargo, hablar del desarrollo humano a lo largo de los siglos es acercarse poco a poco desde la prehistoria hasta los tiempos modernos. En algunas ocasiones, estos viajes en el tiempo se entrecortan por diversos motivos. En otros, todo lo contrario. En este último grupo podríamos encuadrar el Parque Regional de la Sierra de Gredos, un auténtico museo al aire libre sobre como ha evolucionado el mundo, donde también se disfruta de la gastronomía o la naturaleza.

La Sierra de Gredos 'solamente' recibe este reconocimiento y protección especial dentro del territorio castellano-leonés, aunque se trata de una cordillera compartida con otras tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Aun así, hablar de Gredos es hablar la provincia de Ávila, donde se concentra la mayor parte de los encantos escondidos de este tesoro natural. Siendo extremadamente cuidadosos con su delimitación, se podría decir que no hay ninguna gran población en su interior, aunque el viaje se podría iniciar fácilmente desde la localidad de Navarredonda de Gredos.

Es precisamente en este pueblo de menos de 500 habitantes donde se construyó hace casi un siglo el Parador de Gredos, inaugurado por el monarca Alfonso XIII. Un lugar inmejorable, con grandes menús en su restaurante y muchos servicios para la diversión que servirá como entrada a un paraje de gran valor como es la propia Sierra de Gredos. Desde ahí, los visitantes se pueden mover hasta localidades de diverso tamaño donde las construcciones históricas han perdurado, como es el caso de Candeleda (con su Casa de la Judería), El Barco de Ávila (con su Castillo de Valdecorneja) o Mombeltrán (con su Castillo de los Duques de Alburquerque).

Naturaleza

El turismo de naturaleza es otro de los grandes atractivos de la Sierra de Gredos, además de una buena vía para conocer otras zonas ocultas más allá de los cascos urbanos mencionados con anterioridad. Un gran ejemplo de esta herencia histórica es la Calzada Romana del Puerto del Pico, de la que todavía se conservan en un estado bastante aceptable alrededor de 3 kilómetros. Y si hablamos de verano, hablamos de explosión turística en la zona, pues Gredos acoge cada año 'Músicos en la Naturaleza', un festival único que congrega en Hoyo del Espino a miles de personas que unen así dos de sus pasiones.