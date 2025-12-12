Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico en León

Además de la asistencia de los Bomberos de la Diputación se ha enviado al helicóptero medicalizado, una UVI móvil, y tres ambulancias de soporte vital básico

Estado en el quequedó uno de los vehículos siniestrados.

Estado en el quequedó uno de los vehículos siniestrados. / Ical

Ical

León

Los bomberos de la Diputación de León rescataron esta tarde a cuatro personas que quedaron atrapadas en un vehículo tras sufrir un accidente en la carretera CL-621, a la altura del municipio de Bercianos del Páramo.

El choque frontal de dos coches se produjo a la altura del kilómetro 43 de esa vía, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que ha movilizado al helicóptero medicalizado, una UVI móvil y tres ambulancias de soporte vital básico, además de un equipo médico del centro de salud de Santa María del Páramo.

Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico en León

Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico en León

