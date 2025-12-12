Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico en León
Además de la asistencia de los Bomberos de la Diputación se ha enviado al helicóptero medicalizado, una UVI móvil, y tres ambulancias de soporte vital básico
Ical
León
Los bomberos de la Diputación de León rescataron esta tarde a cuatro personas que quedaron atrapadas en un vehículo tras sufrir un accidente en la carretera CL-621, a la altura del municipio de Bercianos del Páramo.
El choque frontal de dos coches se produjo a la altura del kilómetro 43 de esa vía, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que ha movilizado al helicóptero medicalizado, una UVI móvil y tres ambulancias de soporte vital básico, además de un equipo médico del centro de salud de Santa María del Páramo.
- El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)