Rescatan a cuatro personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico en León

Los bomberos de la Diputación de León rescataron esta tarde a cuatro personas que quedaron atrapadas en un vehículo tras sufrir un accidente en la carretera CL-621, a la altura del municipio de Bercianos del Páramo.

El choque frontal de dos coches se produjo a la altura del kilómetro 43 de esa vía, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que ha movilizado al helicóptero medicalizado, una UVI móvil y tres ambulancias de soporte vital básico, además de un equipo médico del centro de salud de Santa María del Páramo.