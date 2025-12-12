La niebla volverá a incomodar a los habitantes de Castilla y León durante la próxima madrugada

El invierno en Castilla y León es, además de una época fría, una temporada en la que las nieblas causan más de una complicación a sus habitantes. El de esta próxima madrugada no será el primero -ni probablemente el último- episodio de esta índole este invierno y ni siquiera ha hecho que se activen los temidos avisos de la Aemet. Aun así, su presencia será uno de los principales inconvenientes que se encuentren los castellano-leoneses para iniciar este fin de semana, en el que no se esperan precipitaciones de entidad como las sufridas durante las últimas horas en la práctica totalidad del territorio.

Previsión de temperaturas para el 13 y 14 de diciembre / Aemet

Según los modelos de la Aemet, la previsión para las primeras horas del 13 de diciembre es la de una densa niebla generalizada en la práctica totalidad de Castilla y León. A excepción de gran parte de Salamanca y las zonas más altas de León, el oeste de la Comunidad será donde más sufran este fenómeno, que se podría alargar hasta el mediodía en lugares como Ponferrada, Astorga o Zamora. En cuanto al resto del territorio castellano-leonés, se espera que tenga incidencia en zonas mesetarias de Valladolid, Palencia, Segovia y Burgos, aunque en todos los casos desaparecería con las primeras luces del día.

La presencia de la niebla traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas mínimas, que podrían caer hasta 1º C en León o Soria. En cuanto a las máximas, se mantendrán estables respecto a lo visto en el resto de la semana, oscilando entre los 10º C de Soria o Burgos y los 13º C de Salamanca. En cualquier caso, se trata de unas temperaturas relativamente llevaderas para esta época del año. En cuanto a las precipitaciones, qué tantos quebraderos de cabeza han dado a los habitantes de Castilla y León en las últimas horas, no se esperan lluvias hasta la tarde del domingo, cuando se podrían producir chubascos en el sur y este autonómico.

Carreteras cortadas

Con el mantenimiento de la tranquilidad meteorológica a Castilla y León, los conductores podrán circular con calma en la práctica totalidad de vías de Castilla y León, al menos en cuanto a peligros como la nieve o el hielo se refiere. Sin novedades de entidad durante las últimas horas, se mantienen cortados los últimos kilómetros de la DSA-191, que une Candelario con El Travieso, debido a la presencia de hielo. Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido adelantar en cualquier punto de esta carretera. Por otro lado, este viernes está siendo especialmente complicado en los puertos de Navacerrada (CL-601) y Cotos (SG-615), así como la aproximación a Burgos desde Pancorbo (N-1 y AP-1) debido a la densa niebla que reduce la visibilidad.