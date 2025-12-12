El líder del PSOE en Castilla y León muestra su "hartazgo y asco" ante los casos de acoso en el partido

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este viernes que los casos de acoso sexual que implican a varios miembros del PSOE le producen una sensación de "hartazgo y asco" y ha apuntado que "esta catarsis tan dolorosa debe servir para avanzar y aprender".

En declaraciones a los medios en Soria, el líder de los socialistas de Castilla y León ha asegurado que la situación que vive el socialismo es "muy complicada" pero el partido debe "reponerse, actuar con tolerancia cero ante los casos de acoso sexual y con la mirada puesta en la defensa de las víctimas y en garantizar herramientas de prevención para su seguridad".

Pilar del feminismo

"Creo que es donde tenemos que estar", ha reiterado Martínez, quien aboga por "soluciones" y planteamientos para un proyecto político como el del Partido Socialista en el que "el pilar del feminismo tiene que ser el fundamental".

En este sentido, Martínez ha pedido al PP que deje de intentar dar lecciones porque "lecciones, las justas", y más en este ámbito en el que, según el socialista, "no puede justificar sus posicionamientos de negacionismo contra la violencia machista o con la desigualdad de la mujer para sacar un rédito electoral".

"Todavía crea más hartazgo la corrupción ética y, por tanto, las lecciones que nos pretenden dar aquellos que lo niegan no son válidas", ha reiterado el líder socialista.

Por otra parte, preguntado sobre si cree que la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, pudiera estar ocultando información, Martínez lo ha negado rotundamente ya que, según ha dicho, "es una persona que ha defendido desde el minuto uno la lucha por la igualdad de las mujeres".