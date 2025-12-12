Fernández Carriedo arremete contra el PSOE por "dar lecciones de feminismo" y ocultar casos de acoso
El consejero portavoz sostiene que la Junta debe contribuir a que España funcione en este “difícil” contexto
Ical
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, el popular Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que el PSOE, que “siempre quería dar lecciones de feminismo”, ahora “oculta” casos de acoso, no está “apoyando a las víctimas” y las deja “a su suerte”. No obstante, señaló que se trata de “cuestiones” de otros partidos, que ellos respetan.
En una comparecencia en Valladolid para presentar los datos de la Contabilidad Regional del tercer trimestre, sostuvo que en este “difícil” contexto que atraviesa España les corresponde “hacer bien las cosas” en el ámbito de sus competencias y cumplir con las tareas encomendadas.
Al respecto Fernández Carriedo sostuvo que deben garantizar la prestación de servicios de “máxima calidad” a los ciudadanos y contribuir, desde la Junta, a que España funcione, para lo que señaló debe abstraerse de una realidad “tan difícil” y de las noticias que afectan al Gobierno por presuntos casos de corrupción y al PSOE.
Finalmente, el consejero portavoz sostuvo que intentan resolver los problemas de los ciudadanos para ofrecer servicios “de la máxima calidad", así como tomar medidas que favorezcan el crecimiento económico.
- El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
- Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
- La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)