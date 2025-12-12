Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Datos del padrón en los pueblos de ZamoraRehabitare: Vivienda social en ZamoraDos jóvenes zamoranos de 22 y 23 años crean VitaliZa produccionesEl ramo leonés regresa a ZamoraLucía Méndez, premio Francisco de Cossío
instagramlinkedin

Fernández Carriedo arremete contra el PSOE por "dar lecciones de feminismo" y ocultar casos de acoso

El consejero portavoz sostiene que la Junta debe contribuir a que España funcione en este “difícil” contexto

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Catilla y León, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta la Contabilidad Regional de Catilla y León, correspondiente al tercer trimestre de 2025. / Miriam Chacón, Ical

Ical

Valladolid

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, el popular Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que el PSOE, que “siempre quería dar lecciones de feminismo”, ahora “oculta” casos de acoso, no está “apoyando a las víctimas” y las deja “a su suerte”. No obstante, señaló que se trata de “cuestiones” de otros partidos, que ellos respetan.

En una comparecencia en Valladolid para presentar los datos de la Contabilidad Regional del tercer trimestre, sostuvo que en este “difícil” contexto que atraviesa España les corresponde “hacer bien las cosas” en el ámbito de sus competencias y cumplir con las tareas encomendadas.

Al respecto Fernández Carriedo sostuvo que deben garantizar la prestación de servicios de “máxima calidad” a los ciudadanos y contribuir, desde la Junta, a que España funcione, para lo que señaló debe abstraerse de una realidad “tan difícil” y de las noticias que afectan al Gobierno por presuntos casos de corrupción y al PSOE.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el consejero portavoz sostuvo que intentan resolver los problemas de los ciudadanos para ofrecer servicios “de la máxima calidad", así como tomar medidas que favorezcan el crecimiento económico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
  2. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  3. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  4. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  5. Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  6. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
  7. Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo
  8. La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)

La Guardia Civil de Burgos desarticula varias redes de "sextorsión" y blanqueo de capitales

La Guardia Civil de Burgos desarticula varias redes de "sextorsión" y blanqueo de capitales

Fernández Carriedo arremete contra el PSOE por "dar lecciones de feminismo" y ocultar casos de acoso

Fernández Carriedo arremete contra el PSOE por "dar lecciones de feminismo" y ocultar casos de acoso

Tudanca pide al PSOE proteger a las víctimas y "actuar hasta el final": "Hoy no bastan palabras"

Tudanca pide al PSOE proteger a las víctimas y "actuar hasta el final": "Hoy no bastan palabras"

Dimite Javier Izquierdo, senador por Valladolid y miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él

Dimite Javier Izquierdo, senador por Valladolid y miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él

El líder del PSOE en Castilla y León muestra su "hartazgo y asco" ante los casos de acoso en el partido

El precio de la carne de cerdo baja en noviembre en Castilla y León por primera vez desde junio

El precio de la carne de cerdo baja en noviembre en Castilla y León por primera vez desde junio

Mañueco revalida su compromiso con el sector ganadero

Mañueco revalida su compromiso con el sector ganadero

La zamorana Lucía Méndez recibe el Premio Cossío

La zamorana Lucía Méndez recibe el Premio Cossío
Tracking Pixel Contents