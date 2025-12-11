La zamorana Lucía Méndez recibe el Premio Cossío

Lucía Méndez Prada recogió ayer el reconocimiento del jurado de la trigésimo novena edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la Trayectoria Profesional, que consideró a esta profesional zamorana, de Palacios de Sanabria, merecedora del galardón. Méndez recogió de manos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dicho reconocimiento en una gala presentada celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó para «El Correo de Zamora», «El Norte de Castilla», la Cadena Ser y «Diario 16»; formó parte del equipo fundador de «El Mundo» en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodismo local

La premiada destacó que el «periodismo local es lo mejor, aunque nunca lo diremos lo suficiente», el cual se reconoce en esta gala, quien trasladó unas palabras de Miguel Delibes en sintonía con el que da nombre al auditorio que acogió el acto.

Otros premiados

En el caso de la categoría digital, José Ángel Gallego Vázquez, de «Tribuna Valladolid», obtuvo el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo «Serie Telerural». El jurado concede, en esta modalidad, un accésit a Marco Romero Godos, de «Diario de León», por el reportaje audiovisual «Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León».

En fotografía, «Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024», instantánea de César Manso Arroyo, fue la imagen ganadora en esta modalidad, distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP). En el caso de prensa, Alicia Calvo Olcese recibió el premio en esta modalidad por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en «El Mundo» .

Además, la periodista Montse Serrador dirigió unas palabras de recuerdo al delegado de ABC Castilla y León, José María Ayala, que falleció el pasado 20 de septiembre.

El premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se concedió a Raúl Rodríguez Cuadrado En esta modalidad, el jurado ha concedido un accésit a la cadena SER de Valladolid

El documental «Matar a la presidenta», con motivo del X Aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, emitido por La 8 León de CyLTV, recibió el premio en la modalidad televisiva.

Al acto de entrega de los premios asistió el redactor jefe de «LA OPNIÓN- EL CORREO DE ZAMORA», Luis Garrido.