Puente recorre las instalaciones de Gotion en China y avanza: "que ya planifica instalarse en Valladolid"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció hoy que la factoría china Gotion “ya planifica su instalación en Valladolid”, tras su visita a las instalaciones de empresa en la ciudad de Hefei (China). Se trata de un fabricante especializado en el diseño y fabricación de baterías de ion-litio, así como de todos los componentes asociados, para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía con fines industriales, comerciales y residenciales.

“Queremos algo así en España. Gotion ya planifica su instalación en Valladolid”, avanzó Puente en un comentario en X (antes Twitter), tras su visita a las plantas de esta empresa, donde desarrolla el ciclo completo de fabricación de baterías y grandes acumuladores, desde la materia prima al producto final.

Impresionante

En ese sentido, el ministro calificó de “impresionante” la fábrica de ánodos por sus dimensiones, pero también por la limpieza y el cuidado de cada detalle. Son, a su juicio, “edificios que por fuera no parecen industriales y una auténtica ciudad dedicada a la producción de baterías”, dijo.

También, se desplazó al parque de acumuladores de 20 Mb, donde se almacena la energía captada en horas de menor precio para su posterior uso en la producción. “En España este tipo de instalaciones permitirían aprovechar mucha eólica que se desperdicia en el horario nocturno”, explicó Puente.

5.000 millones de euros de inversión

Según explican desde su departamento, la visita del titular del departamento de Transportes se enmarca en un contexto de expansión internacional de la factoría china. Concretamente en España, Gotion, aliada con la empresa eslovaca InoBat, anunció su intención de invertir cerca de 5.000 millones de euros para construir una planta pionera en Europa capaz de desarrollar la cadena completa de suministro de baterías, evitando la dependencia de aranceles o fluctuaciones en los mercados internacionales.

Este jueves, Óscar Puente ha recorrido las instalaciones de la empresa que cubre toda la cadena industrial para la fabricación de baterías: desde la obtención y transformación de las materias primas, pasando por materiales de la batería y célula, al reciclaje. En la actualidad, según explican desde el Ministerio, contribuye de manera “significativa” a la investigación y el desarrollo de energías limpias para el transporte a través de las seis sedes de I+D que tiene en diversas partes del globo.