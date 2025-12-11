Pingüinos dedicará sus premios de honor a David Alonso y Estrella 0,0

"Hoy y siempre" será el lema de la 43 edición de Pingüinos, la mayor concentración motera invernal de toda Europa, que recalará en Valladolid del 8 al 11 de enero con el espíritu “de celebración y de compartir” que caracteriza a la cita, en palabras del coordinador general de Turismoto, José Manuel Navas.

Este año, los Pingüinos de honor recaerán en el piloto David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, y en la cervecera Estrella Galicia 0,0, patrocinadora de corredores como los hermanos Márquez, por su labor de esponsorización a lo largo de los años. En un vídeo enviado por Alonso, el piloto subrayaba su “ilusión” y “alegría” por la distinción, que le permitirá asistir por primera vez a una concentración donde “a cuantos participan les corre gasolina por las venas”.

Patrimonio de la ciudad

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, subrayó en declaraciones recogidas por Ical que “Pingüinos es patrimonio de la ciudad y de la provincia de Valladolid”, y auguró “un año espectacular, de récord, con muchísimas actividades”. Todo ello, a su juicio, hará que “Valladolid vuelva a rugir”, siempre con un sentimiento de “solidaridad” y de “inclusión”, en un “ambiente festivo, responsable y de camaradería”.

Entre las grandes novedades de este año, y para ir dando cumplimiento a uno de los anhelos de los organizadores (el de que la cita se llegue a prolongar durante toda una semana en el calendario), la concentración contará este año con una jornada previa el martes 7 de enero, que han denominado ‘Sprint Pingüinos 2026’. Se trata de un encuentro previo que permitirá a todos los inscritos conocer y disfrutar de Valladolid, su provincia, su gastronomía y sus vinos.

Ampliación

Carnero adelantó que desde el equipo de Gobierno estudiarán la propuesta, y defendió que “es un acierto ir ampliando Pingüinos” además de señalar que analizarán “cómo se va produciendo esa ampliación y los efectos que va teniendo”, que en su opinión podrán ser “positivos para la ciudad y para la propia concentración”. “Es un hecho aspiracional por parte de Turismoto, la ciudad y los ayuntamientos de la provincia”, zanjó.

Programa

Las actividades ese día arrancarán a las 10 de la mañana con un aperitivo de bienvenida en Valladolid y a continuación se llevará a cabo una ruta motorista guiada, que incluirá la visita al Castillo de Fuensaldaña y la visita con cata a la Bodega Sinforiano. Los asistentes podrán disfrutar también de una comida típica castellana, varias rutas turísticas por Valladolid para grupos de veinte a treinta personas y una merienda/cena amenizada con un DJ.

El jueves 8 de enero, comenzará con la visita al C.E.I.P Alonso Berruguete y al colegio El Apostolado Sagrado Corazón de Jesús dentro de la iniciativa Acercando Pingüinos a Valladolid'. A continuación, se realizará la visita al "Museo de la Moto Clásica", en Esguevillas de Esgueva, y, por la tarde, a partir de las 16.00 horas tendrá lugar la salida libre a Aldeamayor de San Martín donde los asistentes podrán disfrutar de la exhibición de Stunt666 junto amenizada con el DJ Carlos Deauville, quien también se encargará de cerrar la jornada en la Plaza Pingüinos junto con el concierto de Umbilika.

Mojados

El viernes 9, tras el Caldo y Café Pingüinero, la Plaza Pingüinos contará con la actuación de la Keka a las 13.00 horas y, a continuación, a las 16.30 horas se realizará una excursión turística a Mojados, donde tendrá lugar una degustación de Alimentos de Valladolid junto con la exhibición de Stunt666 y de FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina, como son Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas. La jornada terminará con la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero y la actuación de la Orquesta Mondragón.

Desfile de banderas

La programación del 10 de enero comenzará con el Desayuno Pingüinero en el recinto y continuará con dos de las actividades principales de la concentración. A partir del mediodía tendrá lugar el desfile de banderas y la posterior Exhibición FMX Free Style y de Stunt666 y a partir de las 20.00 horas se llevará a cabo el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos. La jornada estará amenizada además por una exhibición FMX - Freestyle en la zona del aparcamiento del Centro Comercial Vallsul y varias actuaciones musicales con Los Lunares, Rock and Roll Cirkus, Tam Tam Go y Los del Lío y a medianoche se celebrará la tradicional quema de la Falla de Pingüinos 2026. La edición concluirá el domingo 11 con la entrega de premios Pingüinos de Oro 2026' y el sorteo de una moto y diferentes regalos entre todos los inscritos.

Actualmente según concretó Navas el ritmo de inscripciones es “muy similar al del año precedente”, y a día de hoy, cuando se ha cerrado la venta de accesos a precio reducido, cuentan con 6.000 inscritos. El ritmo de inscritos, aseguró, “estará muy condicionado al tiempo”, ya que “si no hay lluvias las cifras serán más altas”.