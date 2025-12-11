Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protocolo estación de autobuses de ZamoraOficinas bancarias móviles en ZamoraPrograma de Navidad en ZamoraPrevia Zamora CF vs Cacereño
instagramlinkedin

Dos hombres, heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Palencia

Uno de los varones presenta un golpe en la cara y el otro molestias en el pecho

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / LOZ

Ical

Palencia

Dos varones, de 63 y 55 años, resultaron heridos esta tarde como consecuencia de la colisión entre un turismo y una furgoneta en la CL-626, en el kilómetro 186, en Las Heras de la Peña (Palencia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 15.16 horas, donde se informó de que uno de los hombres presenta un golpe en la cara y el otro varón posee molestias en el pecho.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, además de una ambulancia de Sacyl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  2. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  3. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  4. El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
  5. Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  6. Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
  7. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
  8. Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo

Puente recorre las instalaciones de Gotion en China y avanza: "que ya planifica instalarse en Valladolid"

Puente recorre las instalaciones de Gotion en China y avanza: "que ya planifica instalarse en Valladolid"

Dos hombres, heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Palencia

Dos hombres, heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Palencia

La FRMP insta al Gobierno a derogar la tasa de basuras por suponer un "elevado coste" para los ciudadanos

La FRMP insta al Gobierno a derogar la tasa de basuras por suponer un "elevado coste" para los ciudadanos

Pingüinos dedicará sus premios de honor a David Alonso y Estrella 0,0

Pingüinos dedicará sus premios de honor a David Alonso y Estrella 0,0

Carmen Machi, Xavier Sardà, Pepón Nieto, Cristina Pardo y Javi Hoyos, estrellas del anuncio navideño de Campofrío

Carmen Machi, Xavier Sardà, Pepón Nieto, Cristina Pardo y Javi Hoyos, estrellas del anuncio navideño de Campofrío

Castilla y León permitirá cazar sin "límite" al jabalí para prevenir la peste porcina

Castilla y León permitirá cazar sin "límite" al jabalí para prevenir la peste porcina

El Fin de Año Universitario espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca

Castilla y León descarta la obligatoriedad de la mascarilla, pero recomienda su uso en hospitales y residencias

Castilla y León descarta la obligatoriedad de la mascarilla, pero recomienda su uso en hospitales y residencias
Tracking Pixel Contents