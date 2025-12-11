Dos hombres, heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Palencia

Dos varones, de 63 y 55 años, resultaron heridos esta tarde como consecuencia de la colisión entre un turismo y una furgoneta en la CL-626, en el kilómetro 186, en Las Heras de la Peña (Palencia), según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 15.16 horas, donde se informó de que uno de los hombres presenta un golpe en la cara y el otro varón posee molestias en el pecho.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, además de una ambulancia de Sacyl.