La FRMP insta al Gobierno a derogar la tasa de basuras por suponer un "elevado coste" para los ciudadanos

La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) instó hoy al Gobierno de España a derogar la tasa de basuras cuya aplicación supone un “elevado coste” para los ciudadanos, cuya moción fue aprobada por mayoría con los votos del Grupo del Partido Popular en el órgano.

La sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León acogió esta mañana las reuniones de la Comisión de Gobierno, la comisión Ejecutiva y del Consejo Regional. En la misma también se aprobó una moción sobre la implantación y financiación de las nuevas oficinas de Justicia en los municipios de Castilla y León. Durante la reunión, los miembros del Consejo Regional dieron el visto bueno a las cuentas de la FRMP relativas a 2024

Por otro lado, en la reunión de la Comisión Ejecutiva, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén, informó sobre la actividad de la Federación durante este último año 2025.

En su balance, Armisén trasladó a los miembros del Consejo Regional y de la Comisión Ejecutiva de las principales reuniones celebradas, entre las que destacaron la participación de la presidenta en la inauguración del ‘Think Tank. Nuevo Pacto Urbano Rural en el siglo XXI', celebrado en Palencia con motivo de la conmemoración del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, en la que Ángeles Armisén agradeció la respuesta solidaria de las entidades locales de Castilla y León con las víctimas por la Dana.

Además, durante el acto de inauguración, la presidenta de la FRMP destacó los dos grandes retos a los que se enfrentan las entidades locales. La Financiación Local y la despoblación.

“Las entidades locales necesitan una reforma del sistema de financiación autonómica y local que garantice la permanencia del medio rural de Castilla y León”. Una financiación justa que cubra los servicios que los ayuntamientos prestan a sus ciudadanos y no cree territorios de primera y de segunda, añadió.