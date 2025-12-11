Castilla y León permitirá cazar sin "límite" al jabalí para prevenir la preste porcina

La Junta de Castilla y León permitirá, de momento hasta finales de enero, la caza de jabalí sin “límite” como medida preventiva frente a la peste porcina africana, tras el foco detectado en Cataluña. De forma, se eliminan restricciones sobre los cupos en los planes cinegéticos de los cotos, se permiten todas las modalidades y se facilita la comunicación de las capturas, con el objetivo de aumentar los 52.000 ejemplares que se abaten cada año en la comunidad, donde se estima existen unos 250.000.

Emergencia cinegética

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de la orden de declaración de emergencia cinegética por jabalí que presentó el titular de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y que se publicará a principios de la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Asimismo, Fernández Carriedo defendió que se busca reducir la población de jabalí que ha crecido en los últimos años en España, como en Castilla y León, una comunidad que recordó es la que tiene “mayor” superficie forestal y “mayor biodiversidad”, lo que afecta al número especies y animales en la ganadería. No obstante, precisó que desconocen qué número de ejemplares se van a abatir en las próximas semanas, si bien insistió en que se superarán los 52.000 anuales.