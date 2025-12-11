El Fin de Año Universitario espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca

El Fin de Año Universitario, que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de diciembre, espera reunir a 18.000 jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca, máximo aforo permitido para esta evento, replicando así las cifras registradas el pasado año. Así lo avanzó hoy el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, quien estimó en dos millones de euros el retorno económico para la ciudad que, como es tradición, multiplicará la recepción de visitantes y el consumo, especialmente, en los locales de hostelería.

Moro destacó en la Cámara de Comercio de Salamanca, que el evento, además de su contribución a la economía local, “proyecta la imagen de Salamanca como una ciudad abierta, dinámica y volcada con su juventud”.

Dieciocho autocares

La cita, que nació en 1997 como una iniciativa espontánea de un grupo de estudiantes, se ha consolidado, en palabras de Moro, como una “tradición única” que reúne a miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, que residen en la capital del Tormes, pero también de otras ciudades de España y del resto del mundo. No en vano, según desveló, hay al menos 18 autocares preparados desde distintos puntos del país, como Madrid, Barcelona o Sevilla. El objetivo, como cada año, es celebrar, dos semanas antes de que acontezca, la llegada del nuevo año, antes de que muchos de los estudiantes partan a sus ciudades de origen.

Del mismo modo, la celebración de Fin de Año Universitario supone un “incalculable impacto positivo” en la promoción de la ciudad, según destacó el organizador, que ese día recibe el interés de medios de comunicación nacionales, incluso internacionales, “transmitiendo una imagen de Salamanca como ciudad abierta, joven y volcada con su población universitaria, que no sólo vive en ella su formación académica, sino que sabe divertirse en una celebración que se ha convertido ya en referencia por su originalidad, seguridad, solidaridad y espectacularidad”.

Acto central gratuito

La celebración de Fin de Año Universitario contará con un acto central gratuito en la Plaza Mayor de Salamanca, según el protocolo firmado con el Ayuntamiento de Salamanca, para que este evento se desarrolle “de forma organizada", primando los principios de “seguridad, calidad y menor repercusión en la vida de la ciudad”, de forma que “pueda perdurar en el tiempo, y potenciarse aún más como lo que es hoy, el evento lúdico más importante de España para la comunidad universitaria ligado indisolublemente a la ciudad”. Para ello, además del dispositivo de policial, la organización ha contratado la seguridad privada para garantizar un control en las entradas y salidas del ágora.

En esta edición, sexta organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, la Plaza Mayor volverá a ser el escenario único del evento. “Por su carisma y ubicación, será el corazón indiscutible de la fiesta acogiendo a miles de salmantinos y visitantes, y permitiendo además que la práctica totalidad del sector del ocio nocturno que la rodea, unos 44 establecimientos, reciba, una vez concluya la actividad, a todas las personas que quieran continuar la celebración”, refirió Moro.

Mafalda

El evento, que dará comienzo a las 20.30 horas, contará con Mafalda y su famoso tema "Tu fan" y con Chema Rivas, conocido por su disco platino "Mil tequilas". Al cartel se suman Dani Serra, Álex Diez y el ganador del concurso de DJS, certamen que lleva en marcha más de un mes con artistas de todo el país y que culminará este jueves 11 de diciembre en Camelot.

Gominolas

En los accesos a Plaza Mayor se entregarán de forma gratuita los paquetes con las ya tradicionales gominolas, que servirán para dar las 12 campanadas en lo que será el momento más importante de la noche. Por segundo año consecutivo, la asociación Avora distribuirá 13.000 ceniceros portátiles reutilizables como parte de su campaña de concienciación medioambiental. Esta iniciativa tiene como objetivo “fomentar conductas responsables” entre los miles de jóvenes que se reunirán en la Plaza Mayor, “promoviendo una adecuada gestión de residuos y reduciendo el impacto ambiental del evento”.

Fin de Año Universitario promoverá, asimismo, la difusión de “mensajes de vital importancia social”, para lo que se dispondrá de un punto violeta, así como reproducciones constantes durante el espectáculo “contra la violencia de género y a favor del consumo responsable del alcohol”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díez, destacó que el evento “genera actividad económica y, en este punto, favorece la creación de empleo”, mientras el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca, Antonio Rollán, destacó que se trata de “una celebración ligada a la juventud y a la vida académica, pero que con el tiempo se ha convertido en un acontecimiento social y cultural”, en sus palabras, “un ejemplo de colaboración público-privada que una tradición, innovación, convivencia y desarrollo económico”.