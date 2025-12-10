Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de cada tres conductores de furgonetas fue denunciado en Castilla y León por superar los límites de velocidad

Campaña especial de la DGT que controló 6.771 vehículos

Control de la Guardia Civil a una furgoneta.

Control de la Guardia Civil a una furgoneta. / Europa Press

Ical

Valladolid

La Dirección General de Tráfico llevó a cabo recientemente una campaña especial de vigilancia focalizada en furgonetas, de las que Castilla y León cuenta con un parque de más de 150.000, lo que representa el 8,08 por ciento del total del parque de vehículos. Durante una semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 6.771 furgonetas. La infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, que son diferentes a los del resto de vehículos (90 kilómetros por hora en autopistas y autovías y 80 en vías convencionales), razón por la que casi uno de cada tres conductores de furgonetas (247) fueron denunciados.

ITV

Además, uno de los elementos que se controló debido a la importancia que el adecuado mantenimiento de los vehículos tiene a la hora de realizar desplazamientos seguros fue la Inspección Técnica de Vehículos. En esta ocasión, 133 conductores (el 16,63 por ciento del total) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla. Además, 13 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 27 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

14 positivos en drogas

Otro dato preocupante detectado por los agentes en los controles preventivos establecidos con motivo de la intensificación de la vigilancia es que seis conductores dieron positivo en alcohol y 14 en otras drogas.

En los siete días de campaña, 27 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no hacer uso de otro de los elementos esenciales en seguridad vial y que más vidas ha salvado desde su invención, como es el cinturón de seguridad.

Noticias relacionadas y más

La carga de los vehículos fue otro de los preceptos a controlar, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de siniestro. En esta ocasión, 84 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 22 por llevar una incorrecta disposición de la carga. Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto. Respecto a la documentación tanto del vehículo, como del conductor, destacan las 41 denuncias formuladas por este motivo, y otras, 11 por carecer del seguro obligatorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  2. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  3. Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
  4. El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
  5. Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  6. Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
  7. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria
  8. La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)

Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo

Uno de cada tres conductores de furgonetas fue denunciado en Castilla y León por superar los límites de velocidad

Una veintena de conventos y monasterios de Castilla y León participan en una nueva edición de "Dulce Tentación"

Carlos Martínez a Mañueco sobre la "trama eólica": “Castilla y León le mostrará la salida al que fue elegido haciendo trampas”

Martín Benito (PSOE) se despide de las Cortes de Castilla y León tras 18 años de procurador: "Me llevo lo mejor de todos ustedes"

Martín Benito (PSOE) se despide de las Cortes de Castilla y León tras 18 años de procurador: "Me llevo lo mejor de todos ustedes"

El Gobierno modifica la norma para mejorar la conservación de las razas autóctonas ganaderas

El Gobierno modifica la norma para mejorar la conservación de las razas autóctonas ganaderas

Investigan una agresión grupal a una menor de 13 años en Miranda de Ebro (Burgos)

Investigan una agresión grupal a una menor de 13 años en Miranda de Ebro (Burgos)

La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar

La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
Tracking Pixel Contents