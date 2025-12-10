Una nueva agresión sexual se suma a la sufrida por una menor a manos de un grupo de jóvenes en Miranda (Burgos)
Europa Press
La Policía Nacional ha confirmado que hay que sumar una nueva agresión sexual en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro que se añade a la registrada en la jornada del pasado viernes, 5 de diciembre, a una menor de edad, quien fue agredida por un grupo de jóvenes .
Según han confirmado fuentes policiales, la nueva presunta agresión se produjo en parecidas circunstancias a la que se produjo el pasado viernes, aunque en este caso los hechos se se remontan al 12 de octubre, por lo que la Policía Judicial de Miranda de Ebro está realizando las investigaciones pertinentes en el entorno del centro educativo, las familia y los grupos de personas relacionadas con la menor.
Según las fuentes consultadas, la agresión a esta menor se produjo en un parque "muy céntrico" de la ciudad del Ebro.
El caso está denunciado y se encuentra en el Juzgado de Menores. Sin embargo, al tratarse de menores, en algunos casos de edad "no imputable", serán los magistrados que se encargan del caso de conducir las diligencias.
- Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
- Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
- La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
- Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
- El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
- CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria