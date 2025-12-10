Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una nueva agresión sexual se suma a la sufrida por una menor a manos de un grupo de jóvenes en Miranda (Burgos)

Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / Policía Nacional / Loz

Europa Press

Burgos

La Policía Nacional ha confirmado que hay que sumar una nueva agresión sexual en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro que se añade a la registrada en la jornada del pasado viernes, 5 de diciembre, a una menor de edad, quien fue agredida por un grupo de jóvenes .

Según han confirmado fuentes policiales, la nueva presunta agresión se produjo en parecidas circunstancias a la que se produjo el pasado viernes, aunque en este caso los hechos se se remontan al 12 de octubre, por lo que la Policía Judicial de Miranda de Ebro está realizando las investigaciones pertinentes en el entorno del centro educativo, las familia y los grupos de personas relacionadas con la menor.

Según las fuentes consultadas, la agresión a esta menor se produjo en un parque "muy céntrico" de la ciudad del Ebro.

Noticias relacionadas y más

El caso está denunciado y se encuentra en el Juzgado de Menores. Sin embargo, al tratarse de menores, en algunos casos de edad "no imputable", serán los magistrados que se encargan del caso de conducir las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada
  2. Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida
  3. La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar
  4. Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
  5. El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
  6. Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  7. Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
  8. CC OO advierte del “colapso” de la prisión de Topas (Salamanca) tras una pelea multitudinaria

Aemet prevé que la lluvia de un respiro a Castilla y León antes del fin de semana

Aemet prevé que la lluvia de un respiro a Castilla y León antes del fin de semana

Un hombre, a disposición judicial tras hallar dos perros desnutridos y dos muertos en una finca

Una nueva agresión sexual se suma a la sufrida por una menor a manos de un grupo de jóvenes en Miranda (Burgos)

Una nueva agresión sexual se suma a la sufrida por una menor a manos de un grupo de jóvenes en Miranda (Burgos)

Muere en accidente de tráfico el alcalde de Aldeaseca (Ávila), Luis Ignacio Arévalo

Uno de cada tres conductores de furgonetas fue denunciado en Castilla y León por superar los límites de velocidad

Una veintena de conventos y monasterios de Castilla y León participan en una nueva edición de "Dulce Tentación"

Carlos Martínez a Mañueco sobre la "trama eólica": “Castilla y León le mostrará la salida al que fue elegido haciendo trampas”

Martín Benito (PSOE) se despide de las Cortes de Castilla y León tras 18 años de procurador: "Me llevo lo mejor de todos ustedes"

Martín Benito (PSOE) se despide de las Cortes de Castilla y León tras 18 años de procurador: "Me llevo lo mejor de todos ustedes"
Tracking Pixel Contents