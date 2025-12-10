Las Cortes piden al Gobierno que evite que la peste porcina llegue a Castilla y León

El pleno de las Cortes aprobó ayer una proposición no de ley del Grupo Popular con once puntos que reclama al Gobierno que tome diferentes medidas para evitar que el foco de peste porcina africana, detectado en jabalíes en Cataluña, llegue a Castilla y León. La iniciativa, respaldada por Vox, UPL-Soria, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, contó con el voto en contra del Grupo Socialista y Pablo Fernández (Unidas Podemos), mientras Francisco Igea optó por la abstención.

Óscar Reguera

El popular Óscar Reguera, que rechazó todas las enmiendas de la oposición, defendió que la Junta está haciendo "muy bien" sus "deberes" a diferencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien a su juicio actuó de forma "tibia", "relajada" y con "pachorra" en el pasado, mientras ahora, con el "susto en el cuerpo" por los primeros positivos en España, le han entrado las "prisas", lo que a su juicio indica falta de "previsión" y que ha intervenido "tarde y mal".

Sin embargo, los grupos Socialista, Vox y Soria YA plantearon mejoras a la proposición no de ley para exigir a la Junta que actúe en el marco de sus competencias, tanto en sanidad animal como en materia de control de la fauna silvestre, y que no se limite a "mirar a Madrid". Para ello, pidieron reforzar los servicios veterinarios oficiales para aumentar la vigilancia, pero también planes autonómicos de contingencia sanitaria y de respuesta para ayudar a los ganaderos.

Adoptar medidas

El procurador de Vox José Antonio Palomo, que presentó cinco enmiendas de adición a una iniciativa que consideró "positiva", defendió la necesidad de adoptar medidas, no "palabras vacías", porque alertó de que la enfermedad puede "devastar" al sector porcino.

La socialista Virginia Jiménez rechazó la proposición porque insistió "no aporta nada nuevo", sino que recoge una "lista de tareas" ya "iniciada" a su juicio por el Gobierno, sin que además la Junta asuma ninguna responsabilidad en la materia. A su juicio, es necesario "rellenar" el "vacío autonómico" existente

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, destacó el "profundo temor" que genera la peste porcina ante la crisis sufrida por España en el pasado y que recordó supone ahora una "amenaza" para un sector "relevante".

Comité Científico sobre peste porcina

Por otro lado, el director de investigación de la Fundación Artemisan desde 2017 y doctor en Veterinaria por la Universidad de León, Carlos Sánchez García-Abad, formará parte del Comité Científico sobre Peste Porcina, un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre.