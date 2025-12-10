Aemet prevé que la lluvia de un respiro a Castilla y León antes del fin de semana

Después de un inicio de mes complicado en lo meteorológico, la estabilidad sigue dejando algunos destellos en gran parte de Castilla y León una vez pasado el Puente de la Constitución. No se puede hablar de calma, sino de situación estable, puesto que lo más remarcable de estas jornadas es que Aemet no se ha visto obligada a activar sus avisos por lluvias, vientos, nevadas o la siempre temida niebla. De cara a lo que resta de semana, los habitantes castellano-leoneses apenas tendrán que sacar sus paraguas o chubasqueros, a excepción de un viernes desapacible que dejará chubascos en todas las provincias.

Previsión de temperaturas para el 11 y 12 de diciembre / Aemet

Este jueves, 10 de diciembre, se presentará con cielos nubosos en la totalidad del territorio, aunque las precipitaciones solamente harán acto de presencia en las comarcas más montañosas de León y Zamora de manera aislada. Las temperaturas máximas volverán a ser placenteras en las horas centrales del día, oscilando entre los 10º C de León y los 13º C de Zamora o Salamanca en cuanto a las capitales de provincia se refiere. Más variabilidad hay en cuanto al punto más bajo del mercurio durante la madrugada, con la gélida noche de Ávila (1º C) como contrapunto a las más llevaderas en Valladolid, Zamora o Burgos (5º C).

Lo peor de la semana se prevé para el viernes, cuando la práctica totalidad de Castilla y León sufra episodios de lluvia en algún momento del día... o durante toda la jornada. Será también el día elegido por las nevadas para regresar al territorio, con un 65% de posibilidades de ver el blanco elemento sobre la localidad leonesa de Villablino. Sea como fuere, esta situación desfavorable remitirá de cara al fin de semana, cuando solamente algunos puntos del sur de Ávila, Segovia y Soria sean los destinos elegidos por la lluvia en unas jornadas que verán como el termómetro baja paso a paso hasta situarse por debajo de los 0º C en zonas muy localizadas.

Carreteras cortadas

Con el mantenimiento de la tranquilidad meteorológica a Castilla y León, los conductores podrán circular con calma en la práctica totalidad de vías de Castilla y León, al menos en cuanto a peligros como la nieve o el hielo se refiere. Sin novedades de entidad durante las últimas horas, se mantienen cortados los últimos kilómetros de la DSA-191, que une Candelario con El Travieso, debido a la presencia de hielo. Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido adelantar en cualquier punto de esta carretera. Por otro lado, este miércoles está siendo especialmente complicado en el paso de Segovia a Madrid por el Alto del León (N-6) y la aproximación a Burgos desde Briviesca (N-1 y AP-1) debido a la densa niebla que reduce la visibilidad.